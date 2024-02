Sicurezza sul Lavoro: Introdotta la Patente a Punti nei Cantieri

A partire dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili saranno tenuti a detenere una patente a punti. Questa misura è stata introdotta in una bozza del decreto legge collegato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e prevede che la patente sia rilasciata in formato digitale dall'Ispettorato nazionale del lavoro, a condizione che siano soddisfatti specifici requisiti formativi e di regolarità contributiva.

La patente a punti per la sicurezza sul lavoro prevede un sistema di crediti: ogni lavoratore inizia con 20 crediti, e in caso di morte sul lavoro, la patente può essere decurtata di 20 punti, con la possibilità di una sospensione fino a 12 mesi. Per inabilità permanente al lavoro, la decurtazione è di 15 crediti, mentre per un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di 40 giorni, la decurtazione è di 10 crediti.

L'Ispettorato nazionale del lavoro stabilirà i criteri, le procedure e i termini per il provvedimento di sospensione, e ogni provvedimento dovrà indicare i crediti decurtati. La patente a punti è stata introdotta come risposta alle richieste di un sistema di questo tipo, sebbene vi siano state alcune critiche sulla sua attuazione, come quelle espresse dal leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, che ha sottolineato una valutazione lontana dal rispetto delle vite umane.