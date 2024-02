Allarme Smog: Bambini a Rischio per Danni Respiratori

Smog e Salute Bambini, Pediatri Lanciano Allarme per Rischi Respiratori. La Società Italiana di Pediatria (Sip) ha lanciato un allarme riguardo gli effetti dello smog sulla salute dei bambini, sottolineando la loro maggiore vulnerabilità ai danni respiratori causati dall'inquinamento atmosferico. Secondo la Sip, i bambini sono più esposti agli effetti nocivi dello smog rispetto agli adulti per diverse ragioni: il loro organismo è ancora in formazione, tendono a respirare più con la bocca, bypassando il filtro nasale, e trascorrono più tempo all'aperto.

Gli effetti dello smog sulla salute dei bambini possono essere sia acuti, dovuti all'esposizione di breve durata ad elevate concentrazioni di inquinanti, sia cronici, manifestandosi dopo un'esposizione prolungata anche a livelli di inquinanti non necessariamente elevati. Studi epidemiologici hanno inoltre evidenziato che l'esposizione in gravidanza a inquinanti da traffico veicolare è associata ad un aumentato rischio di sviluppare asma nei bambini.

La presidente della Sip, Annamaria Staiano, ha evidenziato l'importanza di adottare comportamenti virtuosi per ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la salute di tutti, ricordando che la soluzione del problema è demandata principalmente a programmi di salute pubblica decisi e guidati dalle istituzioni.

Save the Children Italia ha sottolineato che l'inquinamento atmosferico incide non solo sulla salute respiratoria, ma anche sullo sviluppo cognitivo dei bambini, con un miglioramento del 13% nelle scuole con i più bassi livelli di polveri sottili. In Italia, si stima che l'8,4% dei bambini tra i 6-7 anni soffra di asma, e l'inquinamento potrebbe essere una causa scatenante.

Per proteggere i bambini dall'inquinamento, i pediatri raccomandano di garantire una buona ventilazione dei locali domestici, abolire il fumo di tabacco in casa, controllare il funzionamento di stufe a legna e caminetti e non usare forni a gas come fonti di riscaldamento supplementare. Inoltre, suggeriscono di utilizzare più i mezzi pubblici e la bicicletta, camminare di più a piedi con i bambini in orari e luoghi di minor traffico e andare a scuola con "pedibus" o piste ciclabili.