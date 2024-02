Russia: Richiesta di Condanna per l'Attivista Oleg Orlov

Nel corso del processo tenutosi presso il tribunale Golubinsky di Mosca, l'accusa ha richiesto una condanna a due anni e undici mesi di reclusione per Oleg Orlov, co-presidente del Centro per i diritti umani Memorial e noto attivista per la difesa dei diritti umani. Orlov, che ha una lunga storia di attivismo sia nell'Unione Sovietica che in Russia, è sotto processo per la seconda volta con l'accusa di discredito ripetuto delle forze militari, aggravata da ostilità e odio. In precedenza, è stato anche inserito nell'elenco degli agenti stranieri. All'esterno del tribunale, un gruppo di persone si è radunato per esprimere sostegno a Orlov, che è prossimo ai 71 anni. Il verdetto è previsto per la giornata odierna.