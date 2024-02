Papa Francesco: Udienze Sospese per Sintomi Influenzali

Persistono i lievi sintomi influenzali per Papa Francesco, che ha deciso di sospendere le udienze di oggi per precauzione. Il Vaticano conferma l'assenza di febbre nel Pontefice.

Papa Francesco continua a manifestare lievi sintomi influenzali, motivo per cui ha deciso di sospendere le udienze previste per la mattina di oggi, 26 febbraio 2024. Il Vaticano ha comunicato che, nonostante l'assenza di febbre, la decisione è stata presa per precauzione. Questa non è la prima volta che il Pontefice, di 87 anni, deve annullare i suoi impegni a causa di problemi di salute. Oltre agli episodi influenzali, Bergoglio ha dovuto affrontare anche problemi al ginocchio, che lo hanno costretto a utilizzare una sedia a rotelle per gli spostamenti più lunghi. A dicembre, su consiglio dei medici, ha anche dovuto annullare un viaggio a Dubai per la Cop28 sul clima a causa di un'infezione polmonare non ancora risolta. Durante diverse udienze, il Papa ha espresso le sue scuse per non essere in grado di leggere i discorsi a causa di problemi di bronchite.

Nonostante i sintomi influenzali, Papa Francesco non ha voluto rinunciare alla recita dell'Angelus domenica, affacciandosi alla finestra del Palazzo Apostolico per guidare la preghiera in una piazza San Pietro affollata.