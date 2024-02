Sicurezza sul Lavoro: Governo e Sindacati Discutono Nuove Norme

Il governo italiano ha avviato un dialogo con i sindacati e le imprese per rafforzare la sicurezza nei luoghi di lavoro. Durante un incontro a Palazzo Chigi, sono state discusse proposte per il potenziamento della tutela in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il coordinamento e il rafforzamento delle attività ispettive e del sistema sanzionatorio. Queste misure riguardano anche il subappalto e la somministrazione illecita e fraudolenta, oltre alla qualificazione delle imprese, alla formazione del datore di lavoro e dei lavoratori, e alla salvaguardia delle imprese regolari.

Tra le proposte allo studio, vi è una norma di coordinamento delle Procure della Repubblica sulle attività di indagini per i reati in materia di lavoro e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, l'inasprimento delle attuali sanzioni amministrative in materia di lavoro nero e irregolare, e la ri-penalizzazione delle sanzioni in materia di appalto, subappalto e somministrazione illecita.

Il ministro del Lavoro, Marina Calderone, ha sottolineato l'importanza di queste misure, in particolare in seguito all'incidente di Firenze, per il quale la magistratura è attualmente al lavoro. Il governo sta fornendo supporto ai magistrati con le proprie forze ispettive, nella speranza di chiarire in tempi brevi la dinamica dell'incidente.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha espresso perplessità sull'introduzione del reato di omicidio sul posto di lavoro, sostenendo che non avrebbe un effetto deterrente, come dimostrato dall'esperienza dell'omicidio stradale. Tuttavia, sono allo studio altre misure per contrastare il lavoro sommerso.