Scontro in diretta TV tra Cesari e Ordine sul rigore di Milan-Atalanta

Durante la trasmissione televisiva "Pressing" su Italia 1, si è verificato un acceso confronto tra l'ex arbitro Graziano Cesari e il giornalista Franco Ordine. La discussione è nata in seguito alla decisione dell'arbitro Daniele Orsato di assegnare un calcio di rigore all'Atalanta per un fallo di Olivier Giroud su Joakim Holm durante la partita di Serie A tra Milan e Atalanta.

L'episodio controverso è avvenuto sugli sviluppi di un corner, quando Giroud è andato in contrasto con Holm, colpendolo leggermente sulla spalla sinistra. Orsato, inizialmente, non ha interrotto il gioco, ma successivamente è stato richiamato al monitor dal VAR per rivedere l'azione, decidendo poi di assegnare il rigore.

Il giornalista Ordine ha criticato la direzione di gara di Orsato, sostenendo che l'arbitro avrebbe dovuto ammonire un difensore dell'Atalanta piuttosto che Leao, e che il rigore non sarebbe stato concesso senza l'intervento del VAR. Cesari ha risposto affermando che la memoria di Ordine era corta, citando un precedente rigore assegnato da Orsato nel derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma come prova della sua tesi.

La lite tra i due è diventata il fulcro delle discussioni post-partita, con l'allenatore del Milan Stefano Pioli che ha espresso la sua frustrazione in un'intervista televisiva. La decisione di Orsato è stata difesa da alcuni esperti in base alle regole attuali, che considerano falloso l'intervento imprudente di Giroud, mentre altri hanno messo in dubbio la necessità di ricorrere al VAR per un contatto di lieve entità.