Kenneth Mitchell, attore di Star Trek, è morto a 49 anni

L'attore canadese Kenneth Mitchell, noto per i suoi ruoli in "Star Trek: Discovery" e altre serie televisive come "Jericho" e "Ghost Whisperer - Presenze", è deceduto all'età di 49 anni a seguito di complicazioni legate alla sclerosi laterale amiotrofica (SLA), malattia che gli era stata diagnosticata nel 2020. La famiglia ha annunciato la sua scomparsa tramite i social media, ricordandolo come un amato padre, marito, fratello, zio, figlio e caro amico.

Mitchell, nato a Toronto il 25 novembre 1974, ha combattuto contro la SLA per cinque anni e mezzo, affrontando la malattia con grazia e impegno, vivendo una vita piena e gioiosa nonostante le sfide. Oltre a "Star Trek: Discovery", dove ha interpretato tre personaggi diversi, Mitchell ha avuto ruoli in "Jericho", "Ghost Whisperer - Presenze" e "Nancy Drew", oltre ad apparizioni in episodi di "Leap Years", "Grey's Anatomy", "CSI: Miami", "Flashpoint", "Senza traccia", "Lie to Me", "Hawaii Five-0", "Law & Order: Los Angeles" e "Criminal Minds".