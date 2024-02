Professore Antonio Negro muore a scuola per malore a Palestrina

Un tragico evento ha colpito la comunità scolastica del liceo "Eliano Luzzatti" di Palestrina, dove il professore Antonio Negro, conosciuto affettuosamente come Tonio, è deceduto a seguito di un malore improvviso. Il docente, 59 anni, originario di San Cassiano in provincia di Lecce, si è sentito male durante una lezione venerdì 23 febbraio.

Negro, che insegnava arte e ricopriva anche il ruolo di vicepreside presso l'istituto Agrario E. Sereni di San Vito Romano, ha manifestato un malessere mentre era in classe, decidendo di recarsi in bagno. Poco dopo aver lasciato l'aula, si è accasciato a terra perdendo conoscenza. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi e l'arrivo degli operatori del 118, non è stato possibile salvarlo.

Il professore, trasferitosi a Genazzano con i suoi genitori, era noto non solo nell'ambito scolastico ma anche per il suo impegno nell'associazionismo e negli scout. La sua scomparsa ha lasciato un profondo vuoto nella comunità, come testimoniato dai numerosi messaggi di cordoglio da parte di studenti, colleghi e conoscenti. Il sito internet della scuola di Palestrina riporta le parole di ricordo dei colleghi, che esprimono il dolore per la perdita di un caro amico, collega e insegnante.

La causa esatta del malore non è stata ancora ufficialmente determinata, e si attendono ulteriori dettagli che potrebbero emergere da un'autopsia. Nel frattempo, la scuola e la comunità locale si uniscono nel lutto per la prematura scomparsa del professore Negro.