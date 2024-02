Chi è Francesca Piccinini : I Giganti di Pechino Express

Francesca Piccinini, ex pallavolista di fama mondiale, e Kristian Ghedina, ex campione di sci, formano la coppia dei "Giganti" nella nuova edizione di Pechino Express, il reality show di Sky che prenderà il via il 7 marzo 2024. La competizione, condotta da Costantino della Gherardesca e Gianluca "Fru" Colucci, vedrà otto coppie di concorrenti affrontare la "Rotta del Dragone", un percorso che toccherà Vietnam, Laos e Sri Lanka.

Piccinini, nata il 10 gennaio 1979 a Massa, è una delle figure più iconiche della pallavolo italiana e mondiale, con oltre 500 presenze in Nazionale e un palmarès che include la vittoria del Mondiale nel 2002 e un Europeo nel 2009. Ghedina, nato a Cortina nel 1969, è stato uno dei discesisti italiani più vittoriosi in Coppa del mondo di sci.

Dopo il ritiro dallo sport professionistico, Piccinini ha intrapreso un percorso nel mondo dello spettacolo e dal 2022 è commentatrice tecnica per Sky Sport. Ghedina, dal canto suo, dopo il ritiro nel 2006 si è dedicato alle corse automobilistiche.

La coppia dei "Giganti" dovrà dimostrare intraprendenza, spirito di adattamento e resistenza, con una dotazione minima e un euro al giorno nella valuta locale, per affrontare le sfide del reality.