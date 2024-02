Recensione Eureka NERE10s: L'innovativa aspirazione ciclonica senza sacchetto

L'Eureka NERE10s si presenta come un robot aspirapolvere e lavapavimenti all'avanguardia, progettato per offrire una soluzione completa e automatizzata alla pulizia domestica. Con una serie di caratteristiche innovative, questo dispositivo mira a semplificare le faccende domestiche, garantendo al contempo risultati di pulizia di alta qualità.

L'Eureka NERE10s si propone come soluzione innovativa per la pulizia domestica e con un prezzo al di sotto dei 500 euro, mira a offrire funzionalità avanzate in una fascia di mercato accessibile.

Il Eureka NER E10s si distingue per la sua compattezza fin dalla confezione, che include due spazzole laterali, un panno e un filtro di ricambio, il manuale d'uso, la base auto-svuotante e il robot stesso. La costruzione di alta qualità si riflette nelle plastiche robuste e nella finitura opaca di colore grigio scuro con dettagli viola. La base compatta racchiude caratteristiche uniche, come l'aspirazione ciclonica con filtro interno e filtro HEPA in estrazione, che cattura anche le particelle più piccole. Il serbatoio removibile consente lo svuotamento ogni quarantacinque giorni.

Il design del robot è essenziale, con la torretta LiDAR sulla parte superiore, una spazzola centrale interna, due spazzole laterali e il panno per il lavaggio nella parte posteriore. Quest'ultimo non vibra ma si solleva di un centimetro quando rileva tappeti. Il serbatoio dell'acqua è integrato e richiede l'intervento dell'utente per la gestione.

Caratteristiche Principali

- Pulizia Senza Sforzo per 45 Giorni: Dotato di una stazione di svuotamento automatico da 1.5L, il NERE10s è in grado di raccogliere e immagazzinare polvere e sporco fino a 45 giorni, riducendo la necessità di interventi manuali e prevenendo l'inquinamento secondario.

- Potenza di Aspirazione da 4000Pa: Questa elevata potenza di aspirazione assicura una pulizia efficiente su diverse superfici, rendendo il NERE10s adatto a case fino a 200 m².

- Navigazione LiDAR e Evitamento Ostacoli: Grazie alla tecnologia LiDAR, il robot crea mappe precise dell'ambiente domestico, evitando ostacoli e garantendo una copertura completa della superficie da pulire.

- Autonomia di 180 Minuti: Con una durata della batteria fino a 180 minuti, il NERE10s è in grado di coprire ampie aree senza necessità di ricariche frequenti.

- Controllo WiFi/APP e Compatibilità con Alexa: Permette un controllo facile e intuitivo tramite smartphone e la possibilità di impartire comandi vocali attraverso dispositivi compatibili con Alexa.

Specifiche tecniche

Dimensioni robot: 35 x 35 x9,7 cm

Potenza: 4000 Pa

Batteria: 5200 mAh (circa 180 minuti di durata)

Capienza serbatoio base: 45 giorni

Mappatura: multipiano tramite Lidar

Lavaggio: tramite panno tradizionale con riconoscimento dei tappeti

Applicazione: Eureka Robot (iOS e Android)

Modalità Aspirazione: Bassa, Silenziosa, Standard, Alta

Modalità Lavaggio: Pulizia a secco, Flusso basso, Flusso standard, Flusso elevato

Per avviare il robot, basta collegare la stazione alla presa elettrica, posizionare il robot sulla base per la ricarica e premere il pulsante per connetterlo al Wi-Fi domestico. Anche se il robot può funzionare senza connessione, si perderebbe l'opportunità di gestire mappe e impostazioni di pulizia. La funzione di mappatura rapida avvia una sessione standard che crea la prima mappa, personalizzabile con zone escluse e suddivisibile in stanze.

Attraverso le impostazioni è possibile regolare la risposta del robot ai tappeti (come aumentare la potenza di aspirazione), monitorare l'usura dei componenti e pianificare le sessioni di pulizia. Il NER E10S mappa accuratamente gli ambienti ma non dispone di una tecnologia avanzata per riconoscere gli oggetti, quindi è consigliabile preparare l'ambiente evitando ostacoli dispersi o cavi sui quali il robot potrebbe inciampare.

Con una potenza di aspirazione di 4000 Pa, questo aspirapolvere robotico offre una pulizia efficace. Tuttavia, le tecnologie integrate potrebbero limitarne la copertura completa di ogni centimetro quadrato. In particolare, si è riscontrata una certa difficoltà sotto il tavolo da pranzo e una copertura non ottimale degli spigoli. Pur non rappresentando un problema grave, soprattutto considerando il prezzo accessibile, è comunque un aspetto da tenere presente.

Il riconoscimento dei tappeti funziona bene e con l'apposita funzione il NER E10S aumenta la potenza di aspirazione per una pulizia più approfondita, evitando i tappeti durante il lavaggio o sollevando il panno per non bagnarli. La spazzola centrale è efficace nel raccogliere detriti anche di dimensioni maggiori, ma manca di sistemi anti-groviglio. È importante notare che i pezzi di ricambio, le spazzole laterali e i filtri necessari per la manutenzione sono facilmente reperibili su Amazon.

Complessivamente, l'esperienza d'uso è positiva, con il robot che affronta dislivelli significativi e supera ostacoli fino a due centimetri con agilità. Il processo di lavaggio del Eureka NER E10s si attesta su standard medi. La base non dispone di funzioni specifiche per il lavaggio; il meccanismo prevede un dosatore che distribuisce acqua sul panno mentre il robot pulisce la superficie. Il lavaggio avviene tramite il semplice trascinamento del panno, con le conseguenze tipiche di questo metodo. Durante il lavaggio, il sensore per i tappeti riconosce la loro presenza e solleva il panno per evitare di bagnarli, anche se potrebbe verificarsi un contatto accidentale durante le manovre.

Al termine dell'operazione, è consigliabile svuotare il serbatoio se si utilizza acqua non demineralizzata e sostituire il panno con quello di riserva incluso nella confezione, al fine di garantire l'igiene e prevenire la formazione di cattivi odori.

Vantaggi

- Versatilità: La combinazione di funzioni di aspirazione e lavaggio, insieme alla potente aspirazione, rende il NERE10s adatto a una vasta gamma di esigenze di pulizia.

- Facilità d'Uso: La gestione tramite app e la compatibilità con assistenti vocali offrono un'esperienza utente comoda e personalizzabile.

- Design Compatto: Con dimensioni di 35L x 35l x 9,7H cm, il robot si adatta facilmente sotto mobili e in spazi ristretti, garantendo una pulizia efficace anche nelle aree difficili da raggiungere.

Eureka ha implementato l'aspirazione ciclonica che offre diversi vantaggi significativi. In primo luogo, le dimensioni compatte della base occupano poco spazio, consentendo a un numero maggiore di utenti di considerare l'acquisto di questo robot aspirapolvere.

In secondo luogo, la potenza di aspirazione: l'aspirazione ciclonica risulta più efficace rispetto a quella convenzionale, garantendo una migliore pulizia del serbatoio quando il robot ritorna alla base dopo aver completato il ciclo di pulizia. Infine, ma non meno importante, è notevolmente più silenziosa rispetto alle alternative di fascia alta, offrendo un rumore più ovattato che consente l'utilizzo in ambienti come piccoli uffici o durante le ore serali senza arrecare disturbo. Inoltre, non è necessario sostituire sacchetti della polvere poiché lo sporco viene raccolto nel serbatoio integrato che può essere svuotato come un normale aspirapolvere senza fili.

L'Eureka NERE10s si distingue nel mercato dei robot aspirapolvere per la sua combinazione di potenza di aspirazione, autonomia, e funzionalità avanzate di navigazione e pulizia. La capacità di operare autonomamente per periodi prolungati lo rende particolarmente adatto per chi cerca una soluzione "set-and-forget" alla pulizia domestica. Il costo relativamente elevato e la necessità di un ambiente relativamente libero da ostacoli complessi sono fattori da considerare prima dell'acquisto. Per chi cerca un dispositivo di pulizia domestica all'avanguardia e non ha problemi di budget, l'Eureka NERE10s rappresenta un'opzione eccellente.

Puoi acquistare Eureka NERE10s qui su Amazon al prezzo di 479,00€ con uno sconto coupon di 50€, quindi al prezzo finale di 429,00€ direttamente a casa tua.