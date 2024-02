Le lacrime di Roberto Vecchioni per le manganellate agli studenti

Scontri a Pisa: studenti colpiti dalla polizia durante corteo pro Palestina, Vecchioni in lacrime

Roberto Vecchioni è apparso visibilmente commosso durante la trasmissione "In altre parole" su La7, condotta da Massimo Gramellini, dopo aver visto le immagini degli scontri avvenuti a Pisa. Durante un corteo pro Palestina, al quale partecipavano anche studenti delle scuole superiori, si sono verificate cariche da parte della polizia. Il cantautore, ospite fisso del programma, ha commentato le scene affermando: "Sono cose che non possono succedere... Non devono succedere... Noi non siamo così".

Gli scontri sono avvenuti nella mattinata di venerdì 23 febbraio, e hanno suscitato reazioni anche da parte di altre figure pubbliche e politiche. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso preoccupazione per l'uso dei manganelli sui giovani, considerandolo un segno di fallimento nella capacità di assicurare sicurezza e tutelare la libertà di espressione.

La situazione a Pisa è stata ulteriormente infiammata dalle dichiarazioni di alcuni esponenti politici locali, che hanno difeso l'operato della polizia, provocando la reazione dei gruppi organizzati della Curva Nord. Questi ultimi hanno manifestato il proprio dissenso esponendo striscioni e intonando cori contro i politici in questione.