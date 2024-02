2XKO, finalmente svelato il nome di Project L

Riot Games comunica ufficialmente il nome dell’attesissimo Fighting Game, oltre ai relativi dettagli sulle anteprime previste nel corso del 2024

Riot Games ha svelato oggi che il suo gioco di combattimento 2v2, precedentemente noto con il nome in codice "Project L", è ora ufficialmente 2XKO. Il gioco sarà lanciato nel 2025 su PlayStation 5, Xbox Series S e X e PC. Inoltre, per celebrare il nuovo nome, i canali social di 2XKO sono ora attivi: la FGC può ora unirsi alla crescente community su: X (ex Twitter) | Instagram | Tik Tok | Facebook @Play2XKO - per saperne di più sul gioco e scoprire gli sviluppi principali del titolo, ottenere feedback e tanto altro ancora.

Mentre il nome del gioco è ora ufficiale, il lavoro di sviluppo continua insieme alla community dei giochi di combattimento, con ulteriori opportunità per la FGC di testare il gioco in corso d'opera e di fornire preziosi feedback al team di sviluppo.

Per tutto il 2024 i giocatori avranno l'opportunità di provare le demo giocabili di 2XKO in tutto il mondo. La prima tappa del tour FGC di 2XKO sarà l'Evo Japan nell'aprile 2024. Speriamo anche di iniziare i playtest privati entro la fine dell'anno. Se volete partecipare, iscrivetevi subito sul sito di 2XKO.