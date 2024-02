Immobiliare, Borriello (Checasavuoi.it): Mio know how a beneficio giovani

Immobiliare, Borriello (Checasavuoi.it): “Aiutiamo giovani a realizzare sogno prima casa” - Il Sole 24 ORE

(Adnkronos) - “La piattaforma Checasavuoi.it nasce per risolvere un’esigenza primaria, quella di trovare una casa. Quando a 25 anni decisi di voler comprare la prima casa, mi resi conto che in Italia il mercato immobiliare è estremamente frammentato. Per un neofita è quindi complicatissimo districarsi in questo mondo. Per questo motivo ho deciso di mettere a frutto la mia esperienza, il mio know how e le mie relazioni riguardanti questo mercato - dalla compravendita nel mercato libero, alle aste immobiliari, alle banche per i mutui, alle aziende di ristrutturazione, alle aziende d’arredamento fino ai singoli professionisti - e di raggruppare il tutto in un’unica interfaccia, affinché i miei coetanei possano, tramite canali preferenziali e forti sconti, risparmiare tempo e soldi e realizzare il sogno della prima casa”.

Così Emanuele Borriello, founder di Checasavuoi.it, intervenuto a margine dell’evento di presentazione del progetto da lui fondato. Ideata da VEA Group s.r.l., di cui Borriello è amministratore unico, Checasavuoi.it è la prima piattaforma in Italia rivolta ai giovani che desiderano acquistare, ristrutturare e arredare casa facendo affidamento sulle principali aziende nazionali e internazionali di settore e beneficiando di prezzi altamente vantaggiosi. Molto importante per il fondatore di Checasavuoi.it è l’aspetto etico: “Ritengo che la responsabilità sociale d’impresa sia un argomento che in tutte le attività lavorative debba essere al primo posto - spiega Borriello - molto spesso viene tralasciato per puntare prettamente sul focus del business, ma nella nostra iniziativa la tutela del consumatore è un fondamento primario”.

Checasavuoi.it ha già riscosso importanti consensi, anche di figure note come Daniela Girardi Javarone, nominata madrina della serata di presentazione tenutasi al Westin Palace a Milano, a cui hanno partecipato rappresentanti di importanti aziende e Associazioni di categoria. “Tra i nostri vari partner posso citare Facile Immobiliare, nostro main partner per la compravendita di immobili nel mercato libero, Agl Aste, primo player a livello nazionale per tutto il segmento aste, Casavo mutui e Facile Ristrutturare, Orac Decor e altre aziende di importante spessore tutte da un unico elemento - aggiunge Borriello - canali preferenziali e convenzioni per agevolare l’accesso a questo desiderio della prima casa di tutti i giovani”. “Oggi, dal punto di vista demografico, la società vuole andare avanti ma non ne ha le possibilità - prosegue - Le famiglie sono sempre meno numerose e i figli nascono sempre più tardi. Ci sono tante criticità e la superficie domestica impatta su queste scelte. Avere una casa di proprietà può facilitare la consapevolezza di ognuno di noi”.

Checasavuoi.it organizzerà durante l'anno attività online e in presenza, al fine di coinvolgere la community e far sì che ogni utente si senta parte non di una piattaforma ma di una famiglia che sposa un ideale e un principio condiviso, come spiega il fondatore della piattaforma: “Ci auguriamo anche di riuscire ad organizzare un live show, coinvolgendo sia i partner che i membri della community, per creare un sistema di aggregazione”. Il principale obiettivo di Checasavuoi.it per il prossimo futuro è quello di lanciare la propria app mobile: “Oggi tutti noi utilizziamo prettamente il telefono per recepire le informazioni, quindi l'app sarà determinante per segnare uno sviluppo ancora più forte del progetto” conclude Borriello.