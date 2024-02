Morto il papà di Eros Ramazzotti, l addio del cantante via social

Eros Ramazzotti, morto il papà Rodolfo: aveva 87 anni. Aurora: «Non eravamo pronti»

(Adnkronos) - Lutto per Eros Ramazzotti: è morto il padre Rodolfo. L'artista ha postato su Instagram una foto di molti anni fa, accompagnata dalla scritta 'Ciao Pà' e due cuori rossi, di cui uno infranto. Anche la figlia del cantante, Aurora, ha creato una storia - con la foto di lei da piccola in braccio al nonno - in cui scrive: "Guardo questa foto e non riesco a trattenere le lacrime. Mi sembra quasi di vedere mio figlio tra le tue braccia, sono contenta che tu sia riuscito a conoscerlo, ci mancherai tanto. Fai buon viaggio nonno R., non eravamo pronti a salutarti".

Nella sua apparizione a Sanremo 2024, a 40 anni dalla sua partecipazione al festival con 'Terra promessa', aveva riflettuto sulla sua carriera con Amadeus: "Devo ringraziare più di tutti mio padre che mi ha dato la spinta - aveva detto facendo poi appello ai genitori "che dovrebbero sempre lasciare ai figli il libero arbitrio per provare a fare delle cose".