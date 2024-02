Medvedev attacca la moglie di Navalny: La replica di Navalnaya spiazza tutti

Dmitry Medvedev, ex presidente russo e attuale vice presidente del Consiglio di sicurezza, ha rilasciato dichiarazioni contro Yulia Navalnaya, vedova dell'oppositore russo Alexei Navalny, affermando che con la morte del marito "inizia la sua carriera politica" e che "ora è felice, basta guardarla in faccia". Queste parole sono state pronunciate durante un'intervista ai media russi, dove Medvedev ha anche insultato altri dissidenti e disertori russi.

Yulia Navalnaya ha risposto via social media, sminuendo l'importanza di Medvedev e invitando a concentrarsi su Vladimir Putin, accusato di aver ucciso suo marito: "Lasciatelo stare, è il nulla. Scrivete che Putin ha ucciso Alexei. Scrivetelo ogni giorno. Con tutta la forza che è necessaria". La portavoce di Navalny, Kira Yarmysh, ha annunciato che registreranno ogni parola di Medvedev e che lo faranno rispondere di ognuna.

Il Cremlino, tramite il portavoce Dmitri Peskov, ha definito le accuse di Yulia Navalnaya contro Putin come "assolutamente infondate e rozze". La vedova di Navalny ha pubblicato un video in cui promette di continuare il lavoro politico del marito e invita i russi a unirsi a lei per combattere per una Russia libera.

La reazione internazionale include dichiarazioni del governo tedesco, che ha condannato i procedimenti a sfondo politico contro Navalny e altri critici del governo russo, chiedendo il rilascio di tutti i prigionieri politici e l'indagine sulle circostanze della morte di Navalny. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato che gli USA stanno considerando ulteriori sanzioni contro la Russia per la morte di Navalny.

Yulia Navalnaya, che ha 47 anni e si è sposata con Alexei Navalny nel 2000, è nota per essere stata una figura di supporto nella carriera politica del marito e ora ha dichiarato di voler portare avanti la sua battaglia.