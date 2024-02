CELEBRAZIONI DEL POKÉMON DAY 2024

Cattura Pokémon che assomigliano a Poké Ball in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto!Cattura Pokémon che assomigliano a Poké Ball in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto! Preparatevi a festeggiare il Pokémon Day catturando i Pokémon che assomigliano alle Poké Ball! Da venerdì 23 febbraio 2024 alle 00:00 UTC a martedì 27 febbraio 2024 alle 23:59 UTC, in tutta la regione di Paldea appariranno focolai di Voltorb e Foongus. Gli Allenatori più fortunati potrebbero anche incontrare un Pokémon misterioso che assomiglia a una Poké Ball. Questo Pokémon misterioso non può essere incontrato normalmente a Paldea, quindi state attenti a cercarlo!Questa comparsa massiccia avverrà a Paldea. Programma dell’evento Da venerdì 23 febbraio 2024 alle 00:00 UTC fino a martedì 27 febbraio 2024 fino alle 23:59 UTC Cos’è una comparsa massiccia? Le comparse massicce sono fenomeni in cui molte specie di Pokémon appaiono in un unico luogo. Durante gli eventi di comparsa massiccia a tempo limitato, alcuni Pokémon hanno una maggiore probabilità di apparire.Per maggiori informazioni sui Pokémon che appaiono durante gli eventi di comparsa massiccia, consultare il Poképortale nel gioco. Informazioni sugli eventi di comparsa massiccia Per partecipare agli eventi di massa a tempo limitato, è necessario aver scaricato i dati dell'ultimo aggiornamento e le ultime notizie del Poképortale. Non è necessario un abbonamento a pagamento a Nintendo Switch Online per ricevere le ultime notizie del Poképortale.

È possibile scaricare le ultime notizie del Poképortale selezionando Poképortale dal menu X, poi Dono segreto, quindi Controlla le notizie del Poképortale.

