SWORD ART ONLINE FRACTURED DAYDREAM ARRIVA QUEST’ANNO

Bandai Namco Europe ha annunciato SWORD ART ONLINE Fractured Daydream , la prima avventura focalizzata sul multiplayer su larga scala nella serie Sword Art Online. Il gioco sarà disponibile nel 2024 per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e STEAM. Sono anche aperte le registrazioni per il Closed Beta Test previsto a marzo.

In SWORD ART ONLINE Fractured Daydream, è applicato un nuovo Sistema al mondo di Alfheim Online, ma un malfunzionamento causa la collisione di tutti i mondi e delle linee temporali, creando un setting unico e un ambiente sfidante per Kirito e gli altri giocatori. Tutti persi in un territorio inesplorato, i nemici diventano alleati, i personaggi defunti sono tornati e si formeranno improbabili alleanze per sopravvivere ai pericoli di questo mondo instabile.

Per il trailer italiano:

https://youtu.be/z-nfe5bulLA

SWORD ART ONLINE Fractured Daydream offre una storia originale, incentrata su un'esperienza cooperativa su larga scala. I giocatori si divertiranno a interpretare i loro personaggi preferiti delle prime tre stagioni della serie animata e dei film di Sword Art Online, in un gioco d'azione cross-play con emozionanti raid contro i boss e missioni cooperative.

Un Closed Beta Test è previsto dall’11 al 17 marzo e i giocatori possono registrarsi sul

fino al 4 marzo per cercare di ottenere la possibilità di muovere i primi passi in SWORD ART ONLINE Fractured Daydream.