Monster Hunter Stories su Nintendo Switch, PS4 e Steam

Oggi, durante l'ultimo Nintendo Showcase, Capcom lo ha annunciato Storie di Monster Hunter sta cavalcando verso nuovi regni.Il gioco di ruolo a turni verrà lanciato su Nintendo Switch, PlayStation4 e PC tramite Steam quest'estate!



Intraprendi un viaggio in un mondo colorato dove potenti mostri vagano e le persone si guadagnano da vivere dando loro la caccia.Immerso in questa terra si trova un villaggio nascosto dove la gente del posto segue usanze diverse.Qui, i Monster Riders formano legami con i Monsties invece di dar loro la caccia.

A differenza dei Cacciatori, i Cavalieri stringono legami e sfruttano il potere delle pietre della parentela, permettendo loro di esplorare insieme il vasto ed esilarante regno.Combatti insieme in battaglie emozionanti, fai schiudere le uova di Monstie e personalizza il tuo compagno secondo il tuo stile.

Prepara la tua attrezzatura e preparati per un viaggio epico, Storie di cacciatori di mostri otterranno anche nuove funzionalità e miglioramenti in questa versione: Grafica raffinata: Pubblicato originariamente su Nintendo 3DS , i giocatori possono ora provare a guidare Monsties con dettagli sorprendenti su schermi più grandi, migliorati con modellazione, texture e illuminazione migliorate in alta definizione. Ora completamente doppiato: Immergiti nell'avventura con la voce fuori campo giapponese e inglese completa. Supporto linguistico aggiuntivo: Storie di cacciatori di mostri avrà supporto linguistico aggiuntivo, includendo recentemente cinese tradizionale e semplificato, coreano, russo, portoghese brasiliano, polacco e arabo. Modalità Museo: Immergiti più a fondo nel mondo di Storie di cacciatori di mostri attraverso la modalità Museo appena aggiunta, con la musica di sottofondo del gioco e i disegni degli sviluppatori. Aggiornamenti del titolo inclusi (TU): Precedentemente disponibile solo in Giappone, i giocatori ora possono usufruire degli aggiornamenti del titolo, sbloccando contenuti da TU 1.20 e TU 1.30.