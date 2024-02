Crollo a Firenze: Recuperato il Corpo del Quinto Operaio

Crollo cantiere Firenze, trovato quinto operaio: concluso il recupero delle vittime. Le squadre dei Vigili del fuoco hanno recuperato il corpo dell'ultimo operaio disperso a seguito del crollo avvenuto nel cantiere di un supermercato Esselunga in costruzione in via Mariti a Firenze. Il bilancio definitivo dell'incidente è ora di cinque vittime e tre feriti.

Il corpo di Bouzekri Rachimi, l'ultimo operaio disperso, è stato trovato martedì sera. Le operazioni di recupero sono state descritte come complesse a causa delle condizioni del sito, con macerie di cemento prefabbricato e una trave gigantesca che incombeva sull'area di lavoro.

Il procuratore capo di Firenze, Filippo Spiezia, ha riferito che le indagini sono complesse e che sono state avviate iniziative per acquisire elementi di prova per ricostruire i fatti e accertare eventuali responsabilità. Tra le ipotesi di reato si considera l'omicidio plurimo aggravato dall'inosservanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha proclamato il lutto cittadino e regionale in Toscana, con un minuto di silenzio osservato alle 15 in piazza della Signoria. Nel frattempo, il cantiere è stato sequestrato e verranno apposti i sigilli per le indagini.