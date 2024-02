Grande Fratello anticipazioni 21 febbraio: nuova eliminazione, ecco chi rischia

Il Grande Fratello 17 si appresta a vivere un altro momento cruciale con la trentottesima puntata, prevista per mercoledì 21 febbraio 2024, durante la quale avverrà una nuova eliminazione. Dopo l'uscita di Vittorio Menozzi, i riflettori sono puntati sui nominati di questa settimana: Federico Massaro, Marco Maddaloni, Sergio D’Ottavi, Stefano Miele e Beatrice Luzzi. Secondo i sondaggi pubblicati dal sito Grande Fratello ForumFree, Beatrice Luzzi sembra essere la favorita del pubblico con una percentuale di gradimento del 48.40%, seguita da Federico Massaro e Marco Maddaloni. Stefano Miele e Sergio D’Ottavi, invece, si trovano in una posizione più a rischio, con quest'ultimo che appare come il meno votato.

Grande Fratello 17: Nuova Eliminazione il 21 Febbraio, Chi Rischia di Uscire

La puntata del 19 febbraio ha visto il ritorno di Giuseppe Garibaldi nella casa, dopo aver superato i controlli medici necessari. Inoltre, sono state presentate diverse dinamiche tra i concorrenti, tra cui il riavvicinamento tra Mirko e Perla e una sorpresa per Stefano Miele, che ha potuto riabbracciare sua madre.

L'attenzione è alta anche sugli ascolti, con il Grande Fratello 17 che nella sua ultima puntata ha registrato 2.550.000 spettatori e uno share del 19.6%, segnando un incremento rispetto alla puntata precedente. Tuttavia, la competizione con la fiction "Gloria" di Rai 1 rimane serrata, con quest'ultima che ha ottenuto uno share del 22.7%.

La curiosità è massima per scoprire chi sarà il prossimo eliminato del Grande Fratello 17, in una puntata che promette nuove emozioni e colpi di scena.