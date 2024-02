Inter Atletico Madrid : Dove Guardare la Partita Champions League in TV e Streaming

Questa sera, martedì 20 febbraio 2024, alle ore 21:00, l'Inter affronterà l'Atletico Madrid per l'andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2023-2024. L'atteso incontro si terrà allo stadio San Siro di Milano, promettendo un match avvincente tra due squadre di alto calibro.

Dove Guardare la Partita in TV e Streaming

Per i tifosi e gli appassionati che desiderano seguire la partita in diretta, ci sono diverse opzioni disponibili:

- In Televisione: La partita sarà trasmessa in diretta via satellite sui canali Sky Sport e, per chi preferisce una visione gratuita, sarà disponibile anche in chiaro su Canale 5. Gli spettatori potranno godere di un'ampia copertura pre e post partita, con interviste e analisi da parte di esperti e ospiti in studio.

- In Streaming: Per quanto riguarda lo streaming, gli abbonati Sky potranno assistere all'evento tramite la piattaforma SkyGo, mentre NOW e Infinity + offriranno la partita ai loro utenti. Queste piattaforme garantiscono una visione di alta qualità e sono completamente legali, ricordando che la pirateria è un reato.

Le Probabili Formazioni

Sebbene le formazioni ufficiali verranno annunciate poco prima del fischio d'inizio, gli appassionati sono già in attesa di scoprire quali saranno le scelte tattiche dei due allenatori per questa cruciale sfida europea.

Dettagli della Partita

- Squadre: Inter vs Atletico Madrid

- Location: Stadio San Siro, Milano

- Data e Ora: Martedì 20 febbraio 2024, ore 21:00

- Canali TV: Sky Sport, Canale 5

- Streaming: SkyGo, NOW, Infinity +

Questa partita rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre nella loro corsa per la conquista del prestigioso trofeo europeo. Con l'Inter che gioca in casa e l'Atletico Madrid sempre competitivo, ci si aspetta una battaglia intensa e strategica sul campo. Non perdete l'opportunità di assistere a questo emozionante incontro di calcio.