Ragazzo di 14 anni eroe a Verona: salva un uomo con massaggio cardiaco imparato dalla TV

In un gesto di coraggio e prontezza, Matteo Ridolfi, un ragazzo di 14 anni residente a Colognola ai Colli, in provincia di Verona, ha salvato la vita a un pensionato di 65 anni colpito da infarto. L'episodio si è verificato nel primo pomeriggio di domenica 18 febbraio, quando Matteo, mentre si dirigeva in bicicletta verso un campo da calcio per incontrare gli amici, ha sentito le urla di una donna. Avvicinatosi, ha trovato l'uomo a terra e, senza esitare, ha preso in mano la situazione.

Matteo ha raccontato di aver appreso la tecnica del massaggio cardiaco guardando la serie televisiva "Doc - Nelle tue mani 3", una fiction di successo con protagonista Luca Argentero. Nonostante non avesse mai frequentato un corso di primo soccorso, le indicazioni ricevute dall'operatore del 118 al telefono e il ricordo delle scene viste in TV gli hanno permesso di eseguire correttamente la manovra salvavita. Il giovane ha continuato a praticare il massaggio cardiaco fino all'arrivo dei soccorsi, compreso l'elisoccorso che ha trasportato l'uomo in ospedale.

L'uomo, ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Verona, sembra fuori pericolo, anche se la prognosi resta riservata. Matteo, descritto da alcuni come un angelo e da altri come un supereroe, ha espresso il desiderio di incontrare l'uomo che ha salvato, sperando che si riprenda completamente. La sua azione non è passata inosservata: il sindaco e il prefetto stanno pensando a un premio per il suo gesto eroico, e anche il presidente della Regione Veneto ha condiviso la sua storia sui social media.