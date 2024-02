Protesta Agricoltori a Roma: Caos Traffico per Blocco Trattori su Via Nomentana

Il 20 febbraio 2024, Roma ha assistito a una significativa manifestazione di protesta da parte degli agricoltori, che ha portato al blocco di via Nomentana a causa di un corteo di circa 150 trattori. La protesta, organizzata dagli Agricoltori italiani, ha causato notevoli disagi alla circolazione, con la chiusura di tratti stradali e l'intervento delle forze dell'ordine per gestire il traffico e garantire la sicurezza.

La manifestazione ha avuto inizio con un corteo partito dal presidio di via Nomentana 1111, spostandosi fino a Monterotondo e poi facendo ritorno, interessando i comuni di Fonte Nuova, Mentana e Monterotondo. Questo ha generato ingorghi e rallentamenti lungo il percorso. Parallelamente, un presidio statico si è tenuto a piazza della Repubblica, coinvolgendo circa 50 persone e due trattori, senza tuttavia chiudere la piazza alla circolazione.

Gli agricoltori hanno espresso il desiderio di essere ascoltati dal governo, in particolare dal Ministro dell'Agricoltura, lamentando una mancanza di sostegno adeguato alle loro esigenze. Il Ministro Francesco Lollobrigida ha risposto affermando che il governo ha sempre sostenuto gli agricoltori, ma ha criticato l'uso della protesta per fini personali, sottolineando che solo una minoranza ha effettivamente preso parte alla manifestazione.

La protesta degli agricoltori non è stata un evento isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di mobilitazioni che hanno visto anche la presenza di un trattore a San Pietro per la benedizione papale della mucca Ercolina, simbolo della categoria. Queste azioni dimostrano la determinazione degli agricoltori nel cercare visibilità e sostegno per le loro cause.