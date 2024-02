Terremoto oggi a Parma-Calestano: scossa di magnitudo 3.8

Il 20 febbraio 2024, la provincia di Parma è stata scossa da un terremoto di magnitudo 3.8, con epicentro a Calestano. Questo evento sismico, avvenuto alle 14:46 a una profondità di 21 km, è stato il più forte registrato nell'area nelle ultime 24 ore, seguito da una serie di scosse minori, tra cui una di magnitudo 2.1 vicino a Langhirano. Nonostante il terremoto sia stato avvertito distintamente in diverse città, tra cui Parma, Reggio Emilia, Fidenza, Pontremoli, Modena e La Spezia, non sono stati segnalati danni a persone o strutture.

La sequenza sismica in corso in Emilia Romagna, iniziata il 7 febbraio, ha visto scosse che hanno raggiunto una magnitudo massima di 4.2. Questi eventi sismici, comuni nell'Appennino settentrionale, sono parte di una fascia ad alta pericolosità sismica. La storia sismica della zona include terremoti significativi, come quello del 4 marzo 1898, di magnitudo 5.4, che ebbe effetti fino al grado 7-8 della scala Mercalli.