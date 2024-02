realme C67 Recensione

Realme C67 lo smartphone perfetto per tutti i giorni





Oggi vi parlo di un medio di gamma niente male, il realme C67. Quando si tratta di smartphone convenienti e ben confezionati, realme sa come realizzarli. Il C67 come la maggior parte dei telefoni realme, è conveniente, ha buone specifiche e una buona fotocamera. Il telefono si presenta come un affascinante entry-level che coniuga un design elegante e moderno a prestazioni affidabili. Il suo corpo sottile e leggero realizzato in resistente policarbonato, lo rende comodo da impugnare e utilizzare con una sola mano. E poi ha un rapporto qualità -prezzo incredibile. Dopo una settimana di uso intenso ecco la recensione.

Design e Confezione

realme C67 si distingue per un design elegante e moderno. Le sue linee morbide e il suo giusto peso lo rendono comodo da impugnare e utilizzare anche con una sola mano. È realizzato con un corpo in policarbonato resistente che lo rende robusto e leggero. Il telefono è ben assemblato e non presenta scricchiolii o flessioni. Il vetro Gorilla Glass 5 protegge il display da graffi e rotture. La superficie posteriore sfoggia un look cangiante che muta la cromia in base all'incidenza della luce. In alto a sinistra trova posto il sistema a doppia fotocamera, racchiuso in una cornice nera, con l'alloggiamento dell'obiettivo impreziosito da un anello lucido. Nella parte inferiore si scorge una porta USB-C affiancata da un jack audio da 3,5 mm. Il lato destro ospita i bilancieri del volume e il pulsante di accensione, mentre a sinistra è presente lo slot dual-sim e microSD. Una piacevole sorpresa è rappresentata dagli altoparlanti stereo. Il C67 vanta un profilo sorprendentemente sottile con un'altezza di soli 7,59 mm e un peso di 185 g, che lo rendono estremamente comodo da trasportare.







Colorazioni di tendenza. Il telefono è disponibile in tre colorazioni:

Nero: Un classico intramontabile, perfetto per chi cerca un look sobrio ed elegante.

Blu: Una tonalità fresca e vivace, ideale per chi vuole distinguersi dalla massa.

Verde: Un colore di tendenza che si ispira alla natura, per chi ama uno stile unico e originale.

La confezione delè davvero completa per il prezzo a cui è venduto e comprende: smartphone realme C67, caricabatterie da 33W, cavo USB-C, custodia protettiva in silicone, guida rapida e spillo per l'estrazione della

Prestazioni

si distingue nel segmento entry-level anche per le sue prestazioni affidabili e l'esperienza utente fluida. Cuore pulsante del dispositivo è il processore octa-core Qualcommprogettato per gestire con efficienza le attività quotidiane. Dalle navigazioni web al multitasking sui social media, fino alla messaggistica istantanea, realme C67 garantisce reattività e fluidità in ogni situazione. La dotazione di(+8GB di RAM Dinamica) assicura un'esperienza utente impeccabile nella maggior parte dei casi, consentendo di gestire piùcontemporaneamente con disinvoltura. Pur con qualche leggera limitazione in condizioni di multitasking intenso, realme C67 si conferma un compagno affidabile per chi cerca uno smartphone performante e accessibile.

Anche se non si tratta di un pannello IPS, bensì di un LCD, l'ampio display da 6,72 pollici ha una resa cromatica apprezzabile. Tuttavia, sarà necessario calibrare il display per ottenere colori più vividi e vibranti tipici dei display IPS. Il pannello si dimostra comunque più che adeguato per la visione di video nonché per il gaming con una frequenza di aggiornamento da ben 90Hz. Da segnalare la presenza di bordi sottili su tutti i lati, un tratto distintivo rispetto ai comuni smartphone economici che spesso presentano cornici più spesse. Il realme C67 si dimostra inoltre utilizzabile senza alcun problema anche sotto la luce solare diretta, grazie a una luminosità massima di oltre 800 nit. Il sistema di fotocamere rappresenta indubbiamente il fiore all'occhiello del realme C67. La configurazione posteriore vanta un sensore principale da 108MP, coadiuvato da un sensore di profondità da 2MP, mentre la fotocamera frontale offre un sensore da 8MP.



Il comparto fotografico offre prestazioni in linea con il prezzo del telefono. In condizioni di buona luminosità le immagini catturate risultano nitide e definite con una resa cromatica vivace e realistica. L'HDR automatico del dispositivo svolge un lavoro egregio, garantendo scatti di buona qualità in qualsiasi contesto. La modalità Hi-Res permette di sfruttare appieno la risoluzione di 108MP del sensore principale, rivelandosi ideale per la cattura di paesaggi e dettagli minuziosi. Tuttavia, la sua efficacia risulta limitata in presenza di soggetti in movimento e con poca luce il rumore si vede. La modalità ad alta risoluzione, rispetto allo zoom digitale, consente di ottenere una maggiore migliore qualità complessiva dell'immagine.

Le capacità video del C67 si estendono fino alla risoluzione 1080P a 30 FPS. In linea con le prestazioni fotografiche il dispositivo fa buoni video in condizioni di illuminazione ottimale. La dotazione include inoltre la stabilizzazione interna denominata "modalità ultra stabile". Pur non essendo impeccabile, in quanto vibrazioni residue della fotocamera possono manifestarsi durante la camminata, la funzione offre un notevole supporto nell'acquisizione di contenuti. Analogamente alle immagini la qualità video subisce un calo in condizioni di scarsa illuminazione con una perdita di nitidezza e dettaglio rispetto a scenari luminosi. Tuttavia, il dispositivo si dimostra comunque sufficientemente performante per un utilizzo in tali contesti. Il realme C67 opera su Android 14 con la personalizzazione realme UI.



L'interfaccia utente si presenta relativamente semplice e fedele all'esperienza Android stock, offrendo un'estetica pulita e ordinata. Tuttavia, come da prassi per i dispositivi realme è presente una dotazione di app preinstallate non indifferente. Alcune di queste potrebbero risultare utili, ma la maggior parte può essere disinstallata a seconda delle esigenze individuali. Oltre al Google Play Store è presente anche l'app realme Market, che permette di installare applicazioni consigliate. Ad ogni modo, il Google Play Store rimane la piattaforma primaria per la ricerca e l'installazione di app. Per gli utenti meno esperti di Android la presenza di due store potrebbe generare confusione. In linea con la maggior parte dei dispositivi di fascia media il realme C67 è equipaggiato con una batteria da 5000 mAh.

Durante il periodo di impiego la batteria ha garantito oltre un giorno di autonomia con un utilizzo tipico, includendo: la navigazione sui social media, la visione di video, la gestione della posta elettronica, gaming, ecc. Non è stato necessario ricaricare il telefono durante la notte, e la carica residua al mattino si è rivelata più che soddisfacente. In caso di necessità di ricarica il realme C67 supporta quella rapida a 33W, utilizzando il cavo e l'adattatore inclusi nella confezione. Pur non essendo la velocità di ricarica più elevata sul mercato la generosa capacità della batteria ne riduce la frequenza di utilizzo.

Conclusioni

In definitiva, realme C67 rappresenta un'opzione eccellente per gli utenti che cercano un dispositivo affidabile, performante e dotato di una buona fotocamera. Il suo prezzo competitivo lo rende un'alternativa interessante per chi desidera un smartphone di fascia media senza rinunciare a funzionalità avanzate. realme C67 è una scelta obbligatoria per gli acquirenti attenti al budget che non vogliono scendere a compromessi sulla qualità della fotocamera. Le sue ottime prestazioni, l'ampia autonomia e il design accattivante lo rendono un dispositivo completo e versatile adatto a soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di utenti. Consigliato!





Voto 8.5/10

Fotocamera buona

Autonomia lunga

Display buono

Prezzo aggressivo

Design elegante

Slot microSD