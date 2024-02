NACON CONNECT TORNA IL 29 FEBBRAIO 2024

Segnatevelo in agenda! Una nuova edizione di NACON Connect si terrà il 29 febbraio alle 19:00 CET. L'editore francese di videogiochi sfrutterà questa conferenza per effettuare nuovi annunci e condividere con i giocatori di tutto il mondo nuove informazioni sulle sue due attività: videogiochi e accessori gaming.

Guarda il trailer teaser di NACON Connect 2024:

https://youtu.be/lkwX9IfWhY0



Questa nuova edizione prevede 30 minuti di video inediti che mostreranno gli accessori dell'azienda, così come i suoi giochi d'azione, avventura, sportivi e di simulazione, tra cui: Ravenswatch, Crown Wars: The Black Prince, GreedFall II: The Dying World, Test Drive Unlimited Solar Crown, il nuovo gioco basato sul mondo di TerminatorTM, e alcune altre novità. La conferenza sarà seguita da un post-show, durante il quale gli sviluppatori di GreedFall II condivideranno nuove informazioni sul gioco sulla loro pagina Twitch.

Al termine della conferenza, i giocatori potranno accedere a Steam per scoprire maggiori dettagli sul gameplay dei loro titoli preferiti.