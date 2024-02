Sondaggio La7: come sarebbe il voto oggi? I dati

Secondo i più recenti sondaggi politici, Fratelli d'Italia (FdI) e il Partito Democratico (PD) mostrano un incremento nelle preferenze elettorali, mentre il Movimento 5 Stelle (M5S) e la Lega registrano un calo.

Il sondaggio SWG per il Tg La7 del 19 febbraio 2024 indica che FdI, il partito guidato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha guadagnato lo 0,3% salendo al 28,2%, mantenendosi come la forza politica principale in Italia. Il PD, guidato da Elly Schlein, ha visto un aumento dello 0,4%, attestandosi al 20,1%.

FdI e PD in Crescita, Calo per M5S e Lega

Al contrario, il M5S, sotto la guida di Giuseppe Conte, ha perso lo 0,4%, scendendo al 15,3%. Anche la Lega di Matteo Salvini ha subito una diminuzione dello 0,3%, posizionandosi all'8%. Forza Italia ha registrato una leggera flessione, passando dal 7,3% al 7,1%.

Un altro sondaggio, realizzato da Dire-Tecnè, mostra un leggero calo per FdI, che si posiziona al 28,4% (-0,1 rispetto alla settimana precedente), mentre il PD recupera terreno salendo al 20% (+0,2). Il M5S si colloca al 16% (-0,2), seguito da Forza Italia stabile al 9,2% e la Lega all'8,2% (-0,2%).

Questi dati riflettono una tendenza di crescita per i partiti minori come Alleanza Verdi-Sinistra e +Europa, che hanno visto un lieve aumento nei loro consensi. Inoltre, la fiducia nel governo Meloni sembra essere in calo, con il 52,6% degli italiani che non si fida dell'esecutivo, un aumento dello 0,1% rispetto alla settimana precedente.