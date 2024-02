Ossa e strane pietre nel cantiere: mistero a Cassano d’Adda

Durante i lavori di manutenzione sulla rete idrica in Piazza Garibaldi a Cassano d'Adda, sono emerse ossa e pietre di forma irregolare, suscitando curiosità e interrogativi. Il ritrovamento ha immediatamente attirato l'attenzione della Sovrintendenza, alla quale sono stati consegnati i reperti per gli accertamenti necessari.

Cassano d'Adda: ritrovati ossa e pietre durante i lavori in Piazza Garibaldi

Questi accertamenti mirano a stabilire la provenienza dei resti, se cioè appartengano a un animale o a un essere umano, e l'origine delle pietre irregolari ritrovate nelle vicinanze. Nonostante il mistero e le potenziali implicazioni storiche e archeologiche, il Comune ha assicurato che i lavori in piazza procederanno secondo le tempistiche previste, senza subire ritardi significativi. Questo episodio ha riacceso l'interesse per la storia locale e per i possibili ritrovamenti archeologici nascosti sotto la superficie urbana di Cassano d'Adda.