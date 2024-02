Marco Travaglio a Fedez: Selvaggia Lucarelli è la tua ossessione! VIDEO

Nell'ultima puntata del podcast "Muschio Selvaggio", Fedez e Marco Travaglio si sono confrontati in un acceso dibattito che ha coinvolto anche Selvaggia Lucarelli. Travaglio ha accusato Fedez di essere ossessionato da Lucarelli, sostenendo che la giornalista abbia sempre detto la verità, a differenza di altri nel panorama mediatico italiano. Fedez ha risposto negando di pensare che Lucarelli dica sempre la verità, mentre Travaglio ha difeso la validità professionale di Lucarelli rispetto ad altri giornalisti. La discussione ha poi toccato il tema della moglie di Fedez, Chiara Ferragni, con Travaglio che ha provocatoriamente affermato che Lucarelli l'ha trasformata in una figura simile a Wanna Marchi.

Scontro verbale tra Fedez e Marco Travaglio

Selvaggia Lucarelli, dal canto suo, ha risposto alle accuse di Fedez sottolineando il suo disappunto per l'uso del tema della salute mentale da parte del rapper per attaccare i suoi critici. Ha inoltre criticato Fedez per il suo approccio nei confronti di chi lo critica, definendolo un modus operandi volto a denigrare gli avversari.

Questo scambio di accuse e difese tra le parti coinvolte ha generato un ampio dibattito sui social media, riflettendo le tensioni esistenti tra figure pubbliche nel contesto dei media e dell'influenza online.