Anticipazioni Gloria, diretta tv e streaming: dove vedere la serie RAI 1

La serie televisiva "Gloria", con protagonista Sabrina Ferilli, ha debuttato su Rai 1 il 19 febbraio 2024, offrendo al pubblico una storia avvincente di una diva del cinema italiano in cerca di riscatto. La serie, diretta da Fausto Brizzi e basata sulla sceneggiatura originale di Roberto Proia "Vorrei vedere te", è ambientata nella suggestiva cornice di Roma, dove si svolgono le vicende della protagonista.

Gloria: la nuova serie con Sabrina Ferilli debutta su Rai 1

La trama segue le vicissitudini di Gloria Grandi, un tempo stella luminosa del cinema italiano, ora in declino e desiderosa di ritornare sotto i riflettori del grande schermo. Nonostante gli sforzi, si ritrova relegata a recitare in pubblicità di dubbia qualità, lontana dai fasti del passato. La serie esplora il suo percorso emotivo e professionale, tra delusioni e la determinazione di riconquistare il successo perduto.

La prima stagione di "Gloria" si compone di sei episodi, trasmessi in tre serate su Rai 1, con la possibilità di seguire la serie anche in streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it. Oltre a Sabrina Ferilli nel ruolo della protagonista, il cast include volti noti come Massimo Ghini, Sergio Assisi ed Emanuela Grimalda, arricchendo la narrazione con personaggi complessi e sfaccettati.

Anticipazioni Primo e Secondo Episodio

Nel primo episodio, intitolato "Momenti di Gloria", scopriamo che Gloria, un tempo celebre diva del cinema, è ora in conflitto con il mondo che la circonda, convinta che il suo talento sia sprecato nella serialità televisiva, ambito in cui ha eccelso negli ultimi anni. Desiderosa di tornare al cinema, Gloria si trova di fronte a un evento inaspettato che sconvolge la sua vita, portandola a riflettere sulle proprie scelte e sul futuro.

Il secondo episodio, "Il piano", vede l'agente di Gloria, Manlio, suggerirle di sfruttare l'inaspettato evento per attirare l'attenzione dei media. Questa mossa non solo riporta Gloria sotto i riflettori ma le permette anche di riconnettersi con Alex, il suo ex-marito, segnando l'inizio di un percorso di riscatto personale e professionale.

Le riprese si sono svolte in varie location di Roma, tra cui il centro storico e l'ospedale Santa Chiara, oltre a interni girati negli studi di Cinecittà e in diversi teatri di prosa della capitale, offrendo uno sguardo autentico sulla città.

"Gloria" promette di essere una serie che cattura l'attenzione del pubblico, non solo per la trama intrigante e il cast di talento, ma anche per le splendide ambientazioni romane che fanno da sfondo alle vicende della protagonista.