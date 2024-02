Berlusconi, venduta la villa di Lampedusa per 3 milioni

Non è più di proprietà della famiglia Berlusconi 'villa Due Palme', la mega villa sul mare a Lampedusa che fu acquistata nel 2011 dall'ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi dopo la sua visita sull'isola delle Pelagie.

Come si apprende, la ville è stata venduta, per un importo che si aggira intorno ai 3 milioni di euro, al termine di una trattativa riservata, a un docente universitario originario di Acquaviva Platani (Caltanissetta). Il suo nome è Gianni Profita ed è Rettore della Saint Camillus international university of health and medical sciences (UniCamillus) di Roma. Dodici anni fa la villa venne acquistata da Berlusconi per la cifra che superava un milione e mezzo di euro. Negli ultimi anni la villa ha ospitato più volte il vicepremier Matteo Salvini, una volta anche con la sua compagna, Francesca Verdini.