Napoli, Mazzarri esonerato: Calzona nuovo allenatore

Il Napoli esonera l'allenatore Walter Mazzarri e affida la squadra a Francesco Calzona, ct della Slovacchia. E' il presidente Aurelio De Laurentiis ad annunciare il licenziamento dell'allenatore toscano, subentrato a stagione in corso a Rudi Garcia. "Walter Mazzarri è un amico della famiglia De Laurentiis ed è soprattutto un amico del Napoli, ed è sempre doloroso esonerare un amico, l'ho ringraziato perché è stato disponibilissimo a venire in aiuto nostro in momento di difficoltà, ma bisogna anche considerare che al Napoli e ai tifosi del Napoli bisogna riuscire a dare sempre qualcosa di più e ora cerchiamo di darlo con Calzona che ha lavorato prima con Sarri e poi con Spalletti e conosce l'80% dei nostri giocatori", dice De Laurentiis a Sky.