UniCredit: nuovo Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha recentemente approvato una lista di candidati per il rinnovo degli incarichi dirigenziali, oltre ad esaminare e ratificare il profilo qualitativo e quantitativo del consiglio stesso. Questa decisione è stata presa venerdì scorso.

La lista di candidati comprende nomine per ruoli chiave come Presidente, Amministratore Delegato e membri del comitato per il controllo sulla gestione. Tra i nominati figurano personalità di spicco nel panorama finanziario internazionale, tra cui Pietro Carlo Padoan come presidente e Andrea Orcel (in foto) come amministratore delegato.

Il processo decisionale del consiglio è stato supportato da consulenti esterni, seguendo le migliori pratiche di mercato e conformemente ai requisiti legali e regolamentari. La lista di candidati, composta da 12 membri, rispetta le norme statutarie che prevedono la nomina di alcuni membri del comitato di controllo sulla gestione da parte della lista di minoranza più votata.

I candidati sono stati selezionati tenendo conto delle migliori pratiche internazionali e delle disposizioni normative pertinenti, incluso l’orientamento della Banca Centrale Europea.

L’approvazione della lista ha confermato Pier Carlo Padoan e Andrea Orcel nei loro ruoli attuali di presidente e amministratore delegato di UniCredit. È stato anche rinnovato circa il cinquanta per cento del consiglio di amministrazione rispetto alla sua composizione attuale.

UniCredit ha commentato positivamente il rinnovo del consiglio sottolineando l’aspetto internazionale potenziato grazie alla diversificata nazionalità dei membri, che favorisce una comprensione più ampia dei mercati e valorizza una vasta gamma di diversità, inclusa la parità di genere al 50%, il background culturale e l’età.

È degno di nota il passo indietro, e inaspettato, di Lamberto Andreotti, presidente del comitato Corporate Governance, che ha deciso di non rinnovare il suo incarico. Altri consiglieri che hanno fatto lo stesso sono Luca Molinari, Alexander Wolfgring e Renate Wagner.