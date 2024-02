Casellati: Nuovo hub logistico Sonepar rappresenta suggello del percorso dell azienda

"Quello di oggi è un momento molto importante, poiché non rappresenta soltanto l'inaugurazione di un Nuovo stabilimento ma anche il suggello di un percorso, fatto di investimenti mirati e progettualità, che dal 1988 Sonepar sta perseguendo, con l’obiettivo di affermare la propria leadership nel mondo, puntando sull’Italia e con una sede a Padova. Questo è importante per noi, in quanto significa che rappresentiamo un Paese attrattivo e competitivo”. Lo ha sottolineato il ministro per le Riforme Istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati, in occasione dell’evento di inaugurazione del Nuovo Hub logistico a Padova di Sonepar, azienda leader nella distribuzione di prodotti e soluzioni per il mercato elettrico.

L'hub, che abbina innovazione, sicurezza e sostenibilità, è stato realizzato grazie ad un investimento di 50 milioni di euro, ha una superficie di 90.000 mq e impiega 220 addetti. Presto il polo logistico sarà affiancato da un "gemello", che verrà realizzato a Pomezia per coprire l'area Centro Sud e Isole. “Oggi, quindi, Sonepar rappresenta una di quelle eccellenze di cui una città come Padova può vantarsi” sottolinea il ministro Casellati.

Per supportare le imprese italiane e ridurre la burocrazia, che rappresenta troppo spesso uno scoglio nella scelta di investire in Italia, il ministro per le Riforme Istituzionali sta portando avanti un piano di riforme:ì "lavorando sia sulla riforma riguardante il premierato che quella sulla semplificazione normativa. Entrambe rappresentano una leva economica ed entrambe potranno migliorare la situazione del nostro Paese. Ritengo, infatti, che il risparmio che comporteranno in termini di passaggi inutili, sovrapposizioni e normative, potranno essere destinate ad altre priorità del nostro Paese. Per esempio anche la diminuzione della fiscalità e il miglioramento dell'occupazione”.