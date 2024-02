Ucraina, notte di raid russi. Kiev respinge offensiva in regione Zaporizhzhia

(Adnkronos di domenica 18 febbraio 2024) - Ancora una notte di raid russi sull'Ucraina. Secondo le ultime news di oggi, 18 febbraio 2024, sulla guerra. Mosca ha lanciato una dozzina di razzi di vario tipo e 14 missili Shahed. Le forze di difesa aerea hanno abbattuto un missile nemico e 12 droni. Lo riferisce RBC-Ucraina riportando un aggiornamento dell'Aeronautica militare di Kiev su Telegram. Le forze di difesa aerea ucraine hanno inoltre rivendicato di aver abbattuto questa mattina un cacciabombardiere russo Su-34: lo ha riferito il comandante dell'Aeronautica militare di Kiev, come riporta Suspilne.

Dopo aver perso Avdiivka, l'esercito ucraino ha sconfitto il tentativo di offensiva delle truppe russe in direzione di Zaporizhzhia, uccidendo circa 70 soldati nemici, ha reso noto il comando operativo occidentale su Telegram.

Secondo i dati dello Stato Maggiore delle Forze Armate dell'Ucraina (UAF), i russi hanno tentato senza successo 13 volte di attaccare le posizioni ucraine a ovest di Verbovoy e Robotyny nella regione di Zaporizhzhia, ma dopo un'offensiva infruttuosa, il nemico si è ritirato nelle posizioni precedenti. "Nell'offensiva sono state coinvolte 30 unità di equipaggiamento e un numero abbastanza elevato di personale nemico. Stiamo lavorando! Stiamo distruggendo il nemico", scrive il comando.

Per Joe Biden sarebbe "immorale" se gli Stati Uniti non assicurassero ulteriori aiuti all'Ucraina, se il Congresso non approvasse i fondi. Sarebbe "assurdo" di fronte agli ucraini che hanno combattuto "in modo così coraggioso ed eroico" contro l'invasione russa, ha detto il presidente americano come riporta la Cnn. "Trovo assurda l'idea che ora stiano finendo le munizioni e che noi ce ne andiamo. La trovo immorale - ha detto Biden dal Delaware dopo la notizia del colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e del ritiro delle truppe ucraine dalla città di Avdiivka presa d'assalto dalle forze russe - Lo trovo contrario a tutto ciò che siamo".