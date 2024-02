Brian Wilson dei Beach Boys sotto tutela legale per demenza

Il co-fondatore dei Beach Boys, Brian Wilson, affronta una grave forma di demenza, portando la sua famiglia a richiedere la tutela legale per garantire le sue cure. La decisione arriva in un momento delicato, seguito dalla scomparsa della moglie Melinda.

Brian Wilson, leggenda della musica pop e anima dei Beach Boys, è stato diagnosticato con una forma grave di demenza. La famiglia ha intrapreso azioni legali per metterlo sotto tutela, affidando la gestione delle sue cure e degli affari personali a Jean Sievers, suo agente, e a LeeAnn Hard, suo manager. Questa mossa segue la recente perdita della moglie di Wilson, Melinda, avvenuta a gennaio, che ha spinto i sette figli dell'artista a prendere tale decisione per il suo benessere.

Wilson, che ha raggiunto l'età di 81 anni, è stato un pilastro nella musica pop degli anni '60, contribuendo a rendere i Beach Boys un simbolo del sogno californiano con hit come "Surfin' USA" e "I Get Around". La sua salute mentale ha subito vari alti e bassi nel corso degli anni, con episodi di depressione, schizofrenia, e abuso di sostanze. La demenza rappresenta l'ultima sfida nel suo lungo percorso di problemi di salute mentale.

La richiesta di tutela, avanzata a un tribunale di Los Angeles, mira a garantire che Wilson possa continuare a vivere nella sua casa e partecipare alle attività che preferisce, mantenendo una certa normalità nella sua vita quotidiana. La decisione finale del tribunale è attesa per il 26 aprile.

La carriera di Wilson con i Beach Boys ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della musica, celebrando l'ideale di un'eterna estate californiana. Nonostante le sfide personali, il suo genio musicale ha continuato a brillare, influenzando generazioni di musicisti e fan in tutto il mondo.