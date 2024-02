La scomparsa di Navalny: Morte improvvisa, sparisce il corpo di Navalny

La morte di Alexei Navalny, avvenuta tra il 16 e il 17 febbraio 2024, ha scatenato una serie di eventi che hanno messo in luce le tensioni tra il governo russo e l'opposizione. Le autorità hanno comunicato alla madre dell'oppositore russo che Navalny è deceduto per una "sindrome da morte improvvisa" nella colonia penale Ik3 a Kharp, nella regione di Yamal Nenets, ma hanno rifiutato di riconsegnare il corpo alla famiglia fino alla conclusione delle indagini. Questa decisione ha alimentato le speculazioni e le accuse da parte del team di Navalny, che sostiene che l'oppositore sia stato deliberatamente ucciso per "nascondere le tracce" del delitto.

La ricerca del corpo di Navalny si è trasformata in un'odissea per la madre e l'avvocato dell'oppositore, che hanno intrapreso un viaggio verso il distretto artico di Yamalo-Nenets senza ottenere risposte chiare sulle circostanze della morte o sulla posizione della salma. La portavoce di Navalny, Kira Yarmysh, ha riferito che, nonostante le autorità avessero inizialmente indicato che il corpo si trovasse in un obitorio a Salekhard, successivamente è stato comunicato che la salma non era presente.

La morte di Navalny ha scatenato proteste in tutta la Russia, con centinaia di persone scese in piazza in decine di città per rendere omaggio all'oppositore scomparso. La polizia ha fermato quasi 400 persone, mentre i ministri degli Esteri del G7 hanno espresso la loro indignazione per la morte di Navalny, chiedendo alle autorità russe di chiarire le circostanze del decesso e di porre fine alla persecuzione del dissenso politico.

La situazione attorno alla morte di Navalny rimane avvolta nel mistero, con molte domande ancora senza risposta. La mancanza di trasparenza da parte delle autorità russe e le circostanze sospette che circondano la scomparsa del corpo dell'oppositore hanno alimentato ulteriormente le tensioni e le speculazioni sulla vera causa della sua morte.