Redmi Note 13 Series ti porta in giro per il mondo con WeRoad

Acquistando uno smartphone della nuova Redmi Note 13 Series, sarà possibile ricevere una Gift Card fino a 200 euro per l’acquisto di un pacchetto viaggio WeRoad

Dall’esotico Sud-Est asiatico al caloroso Sud America, dalle aurore boreali islandesi fino alla rovente savana etiope, il 2024 porta con sé la voglia di esplorare il mondo in tutte le sue sfumature e di immortalarlo in tutta la sua bellezza.







Per incoraggiare tutti gli utenti a creare scatti iconici, Xiaomi ha realizzato un concorso a premi davvero speciale in collaborazione con WeRoad, la più grande community di viaggiatori millennial d'Europa. WeRoad organizza viaggi in giro per il mondo in piccoli gruppi di coetanei accomunati dalla voglia di scoprire culture lontane e conoscere nuovi amici.







Da oggi e fino al 15 aprile 2024, acquistando uno degli smartphone Redmi Note 13 Series e caricando la prova d'acquisto sul sito www.promoxiaomi.it , i più veloci potranno riscattare una Gift Card – con validità fino al 30 settembre 2024 – per l'acquisto di un pacchetto viaggio WeRoad tra tutti quelli presenti sul sito www.weroad.it , fino ad esaurimento scorte.





La collaborazione permetterà a coloro che scelgono Redmi Note 13 di ricevere uno sconto fino a 150 euro, mentre per chi acquisterà Redmi Note 13 Pro e Redmi Note 13 Pro+ uno sconto fino a 200 euro sul loro prossimo viaggio WeRoad.





Per prendere parte al concorso, tutti i partecipanti dovranno acquistare uno smartphone Xiaomi della serie Redmi Note 13 su mi.com, negli Xiaomi Store o presso i rivenditori autorizzati entro le 23:59 del 15 aprile 2024.





Successivamente, accedendo su sito www.promoxiaomi.it , potranno compilare il form di registrazione, caricare il documento di acquisto ed infine confermare la propria partecipazione.

L’assegnazione dei premi avverrà al termine del concorso, entro il 10 maggio 2024, in ordine cronologico di iscrizione. Per coloro che non risulteranno vincitori, si svolgerà l’estrazione a recupero in cui le riserve potranno accedere ai premi.





Nel caso in cui il premio non venga assegnato per mancanza, irreperibilità del vincitore o irregolarità, lo stesso sarà devoluto in beneficenza a Fondazione Francesca Rava NPH Italia ETS, che aiuta l'infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo.





Cosa aspetti? Acquista Redmi Note 13 Series e parti con WeRoad!





Redmi Note 13 Series per ricordi di viaggio indelebili

La famiglia Redmi Note 13 è composta da cinque dispositivi, Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G e Redmi Note 13, progettati per soddisfare diverse esigenze fotografiche attraverso un sistema di fotocamere versatile e potenziato.







I modelli Pro (Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G e Redmi Note 13 Pro) sono dotati di una fotocamera da 200MP ad altissima risoluzione con stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) per catturare scatti con livelli di dettaglio senza precedenti e offrire agli utenti un'esperienza fotografica di livello flagship.







Redmi Note 13 5G e Redmi Note 13, i modelli base, presentano invece una fotocamera principale da 108MP con zoom lossless 3x per offrire immagini incredibili con dettagli ancora più precisi. Implementando aggiornamenti significativi anche a livello di design, display e processore, Redmi Note 13 Series garantisce una durata della batteria senza precedenti, un'esperienza indimenticabile e un'impressionante capacità di imaging, il tutto a prezzi convenienti.







La nuova Redmi Note 13 Series è disponibile su mi.com , Amazon, Xiaomi Store Italia e presso i principali negozi di elettronica di consumo e operatori telefonici.





Xiaomi

Xiaomi Corporation è stata fondata nell'aprile 2010 e si è quotata al Main Board della Borsa di Hong Kong il 9 luglio 2018 (1810.HK). Xiaomi è un'azienda di elettronica di consumo e di produzione intelligente che ha come fulcro gli smartphone e l'hardware intelligente collegati da una piattaforma IoT.







Abbracciando la nostra visione di "stringere amicizia con gli utenti e diventare l'azienda più cool nel loro cuore", Xiaomi persegue costantemente innovazione, esperienza utente di alta qualità ed efficienza operativa. L'azienda costruisce senza sosta prodotti straordinari a prezzi onesti per consentire a tutti nel mondo di godere di una vita migliore grazie alla tecnologia innovativa.