Ucraina, feroci battaglie ad Avdiivka: russi avanzano verso centro città

(Adnkronos di venerdì 16 febbraio 2024) - "feroci battaglie" si stanno svolgendo all'interno di Avdiivka, nell'est dell'Ucraina. Lo ha indicato sui social un comandante militare ucraino, mentre le forze di Mosca si avvicinano al centro industriale della città.

"Le nostre truppe stanno utilizzando tutte le forze e i mezzi disponibili per frenare il nemico", ha dichiarato il generale Oleksandr Tarnavskiy, aggiungendo che "nuove posizioni e potenti fortificazioni continuano ad essere preparate, tenendo conto di tutti gli scenari possibili" ovvero anche un possibile ritiro.

Fitta agenda di impegni intanto per il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, oggi in Germania per la sua seconda visita ufficiale nel Paese dall'inizio dell'invasione russa. Il leader ucraino vedrà il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, con il quale è prevista la firma di un accordo sulla sicurezza legato alle decisioni prese dai capi di Stato e di governo durante il vertice della Nato che si è tenuto a Vilnius a luglio. A Berlino, Zelensky incontrerà anche il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, prima di volare a Parigi dove è atteso per un faccia a faccia con Emmanuel Macron. Anche con il leader francese è prevista la firma di un accordo bilaterale sulla sicurezza. Sabato, infine, Zelensky interverrà alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco e avrà una serie di incontri bilaterali, tra cui uno con la vice presidente degli Stati Uniti, Kamala Harris.