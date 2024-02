Fedez vince contro Pietro Maso: Non lo diffamò nel suo testo rap

Il cantante Fedez ha accusato un ex amministratore delegato di un'azienda da lui controllata di truffa. Ma il Il marito di Chiara Ferragni però ha vinto in tribunale contro Pietro Maso. L'uomo che ha

(Adnkronos di giovedì 15 febbraio 2024) - "Fedez non diffamò Pietro Maso nella sua canzone". Lo ha stabilito il gip di Roma, archiviando l'indagine nei confronti del rapper. La vicenda scaturiva da una denuncia per diffamazione aggravata, presentata dal difensore di Maso, l'uomo che ha scontato oltre 30 anni di carcere per avere ucciso nel 1991 i suoi genitori.

L'avvocato Alessio Pomponi lo citava in giudizio in merito al testo della canzone 'No Game-Freestyle'. "Flow delicato, pietre di raso, saluti a famiglia da Pietro Maso, la vita ti spranga sempre a testa alta come quando esce sangue dal naso (…)' dice il brano in cui viene citato l'omicida, tornato libero nel 2015. Un testo nel quale però non si ravvisano gli elementi della diffamazione secondo il giudice che ha, quindi, archiviato il procedimento.