Webex per Apple Vision Pro La riunione da remoto diventa immersiva

Una nuova app Webex progettata esclusivamente per Apple Vision Pro - il visore per realtà virtuale messo da pochi giorni in commercio dalla Apple – grazie a cui poter partecipare a riunioni da remoto in maniera immersiva e tridimensionale, con la possibilità di utilizzare le mani per aprire e chiudere altre applicazioni nella realtà virtuale oltre alle funzionalità Personas e Audio Spaziale. Disponibile da subito sull'App Store per visionOS - come annunciato nel corso di Cisco Live di Amsterdam - la nuova app Webex sfrutta appieno le potenti funzionalità integrate in visionOS per offrire un'esperienza unica. Dopo essere entrati in una riunione Webex, sulla tela virtuale di Apple Vision Pro è possibile infatti organizzare i video dei singoli partecipanti aprendo contemporaneamente una finestra separata di contenuti condivisi, che si ridimensionano a grandezza naturale tramite gesti intuitivi di pinch and drag. In questo modo viene creata una rappresentazione autentica, dinamica e naturale del proprio volto e dei movimenti delle mani, che consente agli altri di vedervi in Webex mentre indossate il visore Apple Vision Pro.

Collaborazione potenziata dall'intelligenza artificiale per l'era dello spatial computing

Gli utenti di Webex potranno comunque utilizzare le funzionalità che hanno imparato a conoscere e apprezzare. All’interno di Webex per Apple Vision Pro sono state infatti integrate funzioni come l'eliminazione del rumore di fondo di Webex AI, le traduzioni in tempo reale, le didascalie chiuse, i sondaggi, le domande in diretta di Slido e molto altro ancora. Nel caso l’utente sia in viaggio, può trasferire senza problemi le riunioni da Apple Vision Pro al proprio Mac o iPhone semplicemente aprendo l'app Webex e toccando il pulsante di partecipazione. Grazie infine all'integrazione con il calendario, è possibile vedere tutte le riunioni imminenti e unirsi ad esse con un semplice gesto.

Nel dinamico ambiente di lavoro ibrido di oggi, l'adattabilità e la flessibilità sono fondamentali. Cisco è costantemente impegnata nel consentire alle persone di lavorare da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi ambiente che soddisfi al meglio le loro esigenze. Le continue innovazioni apportate a Webex per i prodotti Apple riflettono tale impegno e garantiscono alle persone di essere produttive ovunque lavorino, utilizzando i dispositivi che preferiscono.

Con l'annuncio di oggi, Cisco porta la collaborazione a un nuovo livello con lo spatial computing su Apple Vision Pro, che fonde perfettamente i contenuti digitali con il mondo fisico.

Scarica l’app Webex per Apple Vision Pro.