Scuola, Valditara: Cinque in condotta per chi occupa e fa danni

Valditara: “Cinque in condotta per chi occupa e fa danni. Su bocciatura decide ogni singola scuola” Gli studenti che ''occupano e danneggiano una scuola' devono prendere 5 in condotta, dopodiché sarà la scuola a decidere'' sulla bocciatura. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ...

Liceo Severi, aperta l'inchiesta. Cgil: "Da Valditara bullismo istituzionale" Le conseguenze dell'occupazione del liceo Severi Correnti: aperta una inchiesta sui danni. Presidio degli studenti. Cgil contro Valditara ...

Severi Correnti, la protesta di un gruppo di studenti dopo l’occupazione: “Su di noi vagonate di fango” Milano, circa 50 ragazzi hanno manifestato fuori dall’istituto “contro la repressione” e per chiedere ai collettivi delle altre scuole di scioperare in solidarietà al popolo palestinese ...