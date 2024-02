Tajani: chiesto processo equo e rapido per Salis Roma, 14 feb. (askanews) - Il governo italiano ha chiesto "un processo equo e rapido per la nostra connazionale" Ilaria Salis detenuta in Ungheria, "il Tribunale di Budapest ha anticipato al 28 marzo ... Ilaria Salis, udienza anticipata a marzo. Nordio: "Su domiciliari famiglia ha perso un anno" Si accelerano i tempi per il processo a Ilaria Salis. Come ha spiegato il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, la decisione, presentata dalla difesa di chiedere gli arre ... Caso Salis, Tajani assicura: “Nostro impegno sta dando i suoi frutti” Antonio Tajani afferma che la situazione di Ilaria Salis, detenuta in Ungheria da oltre un anno, inizia a mostrare i primi miglioramenti. Durante question ...

(Adnkronos di mercoledì 14 febbraio 2024) - Si accelerano i tempi per il processo a. Come ha spiegato il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, la decisione, presentata dalla difesa di chiedere gli arresti domiciliari in Ungheria "facilita la decisione di chiedere i domiciliari anche in Italia. I magistrati ungheresi hanno ascoltato le nostre parole" e "giudicato ragionevole" la richiesta di un processo "giusto e rapido" anticipando "l'a marzo". "E' un risultato che ha ottenuto questo governo, grazie anche al lavoro che fa la nostra Ambasciata. I magistrati ungheresi hanno recepito il messaggio e hanno deciso di accelerare i tempi del processo", osserva il leader azzurro. "Più che opportuno questo passaggio era obbligato", ha commentato da parte sua il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. "Abbiamo spiegato alla famigliache chiedere i domiciliari in Italia al giudice ungherese era un passo giuridicamente sbagliato, perché la legge non lo consente. Purtroppo hanno perso un anno - ha sottolineato - E' un grande risultato che abbiano deciso di chiederli, sarebbe un grande risultato se giudice li concedesse". Poi "una volta ottenuti i domiciliari in Ungheria può scattare la norma di un accordo internazionale che consente la richiesta che siano scontati in Italia" ha spiegato il ministro.