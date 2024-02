Hearthstone - nuova espansione Il Laboratorio di Frizzabombe

Hearthstone - La scatola dei giocattoli della Locanda si riempie di meraviglie nella nuova espansione Il Laboratorio di Frizzabombe

Il 19 marzo, Frizzabombe, il geniale inventore e giocattolaio, apre le porte del suo magico laboratorio e tutta Azeroth è invitata! Con la sua valanga di opzioni nuove e nostalgiche, i player troveranno sicuramente il giocattolo dei loro sogni, o magari lo costruiranno con le loro mani! Il preacquisto è ora disponibile per Il Laboratorio di Frizzabombe, la prima espansione nell'Anno del Pegaso, con145 carte inedite, tra cui Zilliax 3000 Deluxe completamente personalizzabile, una nuovaabilità: Miniaturizza e il ritorno di alcuni personaggi iconici per un tuffo nel passato!

UN BENVENUTO A IL LABORATORIO DI FRIZZABOMBE

· Personaggi nostalgici e iconici.Le creazioni di Frizzabombe traggono ispirazione da 10 anni di stravaganze e meraviglia nella storia di Hearthstone. Il suo laboratorio è pieno di facce conosciute e sfrutta le meccaniche dal passato di Hearthstone.

· Zilliax 3000 Deluxe. I giocatori potranno costruire le proprie carte! Zilliax 3000 Deluxe è completamente personalizzabile. Quando i player costruiranno il proprio mazzo, potranno scegliere due moduli Zilliax per unire i loro costi, statistiche ed effetti e creare lo Zilliax perfetto. Poi, potranno completare il loro Zilliax con gli ultimi ritocchi cosmetici.

· Nuova abilità:Miniaturizza. Alcune delle creazioni di Frizzabombe hanno anche una loro copia a misura di divertimento! Giocando una carta con Miniaturizza si otterrà una copia 1/1 da un Mana nella propria mano. Giocando subito la versione Mini si potrà rincarare la dose, oppure la si conserverà per scatenare un effetto potente ma poco costoso con il giusto tempismo.

· RicompensaColifero l'Artista.Colifero, una delle carte Artista presenti ne Il Laboratorio di Frizzabombe, ha un talento speciale per catturare le fattezze della carta che si pescano e trasferirle ai propri servitori in gioco come effetto speciale. I giocatori potranno ricevere questo servitore Leggendario in regalo connettendosi subito!

· Stagione di marzo della modalità Imprevedibile. I giocatori potranno tuffarsi per un mese intero nella storia di Hearthstone grazie alla modalità Imprevedibile! Il 1° marzo sarà in rotazione solo il formato Retaggio. Il 2 marzo, la prima carrellata di carte aggiuntive di Hearthstone, La maledizione di Naxxramas, sarà aggiunta alla selezione di carte. Il 3 marzo, verrà aggiunto Goblin vs Gnomi, e così via: ogni giorno verrà aggiunta l'espansione di carte successiva, fino a quando non avremo ripercorso l'intera storia di Hearthstone!

PACCHETTI DI GIOCATTOLI!

Il Mega Pacchetto Il Laboratorio di Frizzabombe (79.99€) include 80 buste di carte, 10 buste di carte Dorate, 1 carta Leggendaria Pregiata casuale, 1 carta Leggendaria Dorata casuale, il modello eroe del Ladro e il dorso Sghigno il Pirata e 2 carte EpicheDormiente in Corridoio in accesso anticipato. Il Pacchetto Il Laboratorio di Frizzabombe (49.99€) include 60 buste di carte, 2 carte Leggendarie casuali, il dorsoSghigno il Pirata e 2 carte Epiche Dormiente in Corridoio in accesso anticipato.