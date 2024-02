Rigopiano, sentenza d Appello: ex prefetto Pescara condannato, 22 assoluzioni

Condannato in Appello l'ex prefetto di Pescara Provolo per la tragedia di Rigopiano La Corte d'Appello dell'Aquila ha emesso la sua decisione dopo una camera di consiglio durata quasi cinque ore. La tragedia di Rigopiano, avvenuta nel 2017, ha scosso l'opinione pubblica e oggi, con ... Tragedia dell'Hotel Rigopiano, 8 condanne e 22 assoluzioni in appello Questo il verdetto della Corte d'Appello dell'Aquila per quanto accadde il 18 gennaio del 2017, quando 29 persone morirono a causa di una valanga che travolse la struttura ... Sentenza appello per tragedia di Rigopiano, 22 assoluzioni e 8 condanne Otto condanne e 22 assoluzioni: è il verdetto della Corte d’Appello dell’Aquila per la tragedia di Rigopiano. I giudici hanno confermato le condanne inflitte in primo grado per il sindaco di Farindola ...

(Adnkronos di mercoledì 14 febbraio 2024) - Per la strage dell'hotelè stato condannato oggi inl'ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo dal tribunale dell'Aquila. Assolto in primo grado, dovrà scontare un anno e 8 mesi di reclusione. Ci sono voluti venti minuti per leggere il dispositivo della. Condannati anche Enrico Colangelo, tecnico comunale e Leonardo Bianco, dirigente della Prefettura di Pescara, entrambi assolti in primo grado. Confermate in22 assoluzioni. "Continuo a dire che se ci sono stati anche inventidue proscioglimenti, l'impianto accusatorio non era stato così solido" commenta all'Adnkronos l'avvocato di varie parti civili, Romolo Reboa. "Tuttavia, abbiamo la soddisfazione che la parte dellarelativa alla responsabilità per non aver tenuto aperta la strada, è stata confermata”. "Unache ripaga, seppur in parte, la delusione di quella di primo grado. Certo, non ci sono vincitori né vinti, ma si intravede la luce della verità" ha detto all'Adnkronos Alessandro di Michelangelo, fratello di Dino, morto nella strage di. Era il 18 gennaio 2017, quando una valanga travolse l'albergodi Farindola nel pescarese. Il bilancio fu pesantissimo: 29 morti e 11 superstiti miracolosamente sopravvissuti dopo essere rimasti ore e ore tra le macerie della struttura, sommersa dalla slavina. Erano i giorni della grande emergenza neve, tutto l'Abruzzo soffriva dei disagi dell'isolamento. Nella regione, già sconvolta dal maltempo, la mattina del 18 gennaio si verificarono tre scosse di terremoto di magnitudo importante. All'interno dell'hotel in quel momento c'erano quaranta persone (28 ospiti, di cui quattro bambini e 12 dipendenti), rimasti 'imprigionati', dopo che la forte nevicata aveva bloccato la strada che collegava il rifugio col fondovalle: nonostante gli appelli non si era riusciti a trovare una turbina spazzaneve per liberare il percorso. Il primo grado del processo per la strage disi era chiuso con 5 condanne e 25 assoluzioni. C'era stato caos in aula dopo la lettura dellanell'aula del Tribunale di Pescara. In particolare era stato assolto l'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo e l'ex presidente della provincia Antonio Di Marco. Al sindaco di Farindola Ilario Lacchetta erano stati dati 2 anni e 8 mesi. (dall’inviata Silvia Mancinelli)