Bali, arriva il ticket d ingresso per i turisti stranieri

(Adnkronos di mercoledì 14 febbraio 2024) - L'Indonesia attende i risultati delle elezioni e nel frattempo a Bali entra in vigore il ticket d'ingresso. Da oggi i turisti stranieri dovranno sborsare 150.000 rupie, l'equivalente di poco meno di nove euro. L'obiettivo, dicono le autorità, è tutelare l'ambiente e preservare la cultura di una delle mete considerate imperdibili da molti vacanzieri. Secondo i dati ufficiali, evidenzia la Bbc, sono circa 4,8 milioni i turisti che tra gennaio e novembre dello scorso anno sono sbarcati a Bali e il turismo era il vero motore del Pil di Bali prima della pandemia. Il ticket d'ingresso, che era stato annunciato lo scorso anno, riguarda solo i turisti stranieri che arrivano dall'estero o da altre zone dell'Indonesia e che dovranno essere in regola con la 'tassa' all'arrivo, con un pagamento possibile tramite il sito Love Bali. Intanto si prospetterebbe una vittoria a valanga per il ministro della Difesa indonesiano, Prabowo Subianto, dopo le elezioni presidenziali.