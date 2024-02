Morto a 70 anni chef David Bouley, portò nouvelle cuisine francese a New York

Marco Pantani, il ricordo di Salvini e Fontana: “Resti fra i più grandi” Roma, 14 febbraio 2024 – "Ci manchi da vent'anni, pirata. Qualcuno ti ha voluto strappare vita e vittorie, ma rimani sempre fra i più grandi campioni di sempre. Unico", è il ricordo del vicepremier e ... leggi le altre "Cose" Il mio incontro con la musica degli Osanna avvenne durante i miei 12 anni, quando mi regalarono un disco che, una volta messo sul piatto, mi proiettò in una dimensione diversa e inattesa di quella che ... Filippine, crolla balconata durante messa: un morto e numerosi feriti La donna morta aveva 80 anni ed è deceduta a causa delle ferite al torace, secondo quanto detto dal capo della protezione civile della zona ...

(Adnkronos di mercoledì 14 febbraio 2024) - Aveva tradotto la Nouvelle Cuisine francese nel New American Style, influenzando così un'intera generazione di cuochi e gastronomi statunitensi, e non solo. Lo chef stellato David Bouley èa Kent, nello stato americano del Connecticut, all'età di 70per un attacco di cuore. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla moglie Nicole Bartelme al "New York Times". Bouley, insieme a Daniel Boulud, Alain Ducasse e Jean-Georges Vongerichten, è stato un pioniere del New American Style. Pluripremiato e sempre pronto a sperimentare in cucina, secondo il "New York Times" Bouley ha percorso "sentieri che nessun altro ha battuto. E si è spinto più lontano di chiunque altro". Bouley, che aveva la cittadinanza francese e statunitense, si era formato in Francia con grandi chef come Roger Vergé, Paul Bocuse, Joel Robuchon, Gaston Lenôtre e Frédy Girardet. Nel 1985 si è fatto conoscere al ristorante Montrachet di Tribeca. Duedopo, già decorato con stelle Michelin, aprì il suo ristorante a Manhattan, che per 30è stato parte integrante della scena gastronomica newyorkese, fino a quando ha chiuso i battenti nel 2017. Spesso Bouley incoraggiava i suoi ospiti a mettersi completamente nelle sue mani, senza menù o a menù fisso. "Le voglie riguardano il sapore. Cucinare con l'intelletto è meraviglioso. Ma ciò che la gente desidera senza pensarci deriva dall'esperienza fisica del sapore", ha dichiarato Bouley a "Wine Spectator" nel 2012. Bouley è diventato famoso anche per il suo impegno dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, quando ha trasformato la Bouley Bakery, situata vicino a Ground Zero a Manhattan, in un centro di rifornimento per vigili del fuoco, agenti di polizia e altre unità di soccorso. Insieme al suo personale e ai volontari, ha preparato decine di migliaia di pasti ogni giorno, utilizzando ingredienti freschi. By Adnkronos