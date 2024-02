Morto a 67 anni Andrea Giacobazzi, Vasco Rossi piange amico che ispirò Colpa D Alfredo

Mario e Laura, la storia d’amore che resiste al tempo: 74 anni insieme Sono prossimi al 74esimo anniversario di nozze, la loro storia è il migliore tributo al San Valentino che si celebra oggi. Mario Miscia e Laura Coppa si sono sposati ... Vent’anni senza il Pirata: “Pantani aveva già rischiato di morire per la cocaina” L’ex sostituto procuratore Paolo Gengarelli fu il primo a indagare sulla scomparsa del campione: “Nel dicembre 2003 Marco si sentì male mentre era all’hotel Touring, i medici lo trovarono in uno stato ... leggi le altre "Cose" Il mio incontro con la musica degli Osanna avvenne durante i miei 12 anni, quando mi regalarono un disco che, una volta messo sul piatto, mi proiettò in una dimensione diversa e inattesa di quella che ...

a 67Andrea Giacobazzi, Vasco Rossi piange amico che ispirò 'Colpa D'Alfredo' (Di mercoledì 14 febbraio 2024) - Vasco Rossi piange l'amico Andrea Giacobazzi, che ispirò il celebre brano 'Colpa D'Alfredo'. Giacobazzi era amico del rocker di Zocca sin dagli esordi e si è spento a Modena a 67, per complicazioni dopo un'intervento chirurgico, secondo quanto riferisce la stampa locale. "Caro Ciciui - scrive Vasco su Instagram - mi mancherai moltissimo. Sarai sempre vivo dentro il mio cuore! Wiva Andrea Giacobazzi (colpa d’Alfredo). Andrea - sottolinea Vasco - è sempre stato dalla mia parte anche quando molti mi voltavano le spalle… Facevano finta di non conoscermi.. non credevano in quello che facevo. Lui insieme a Marengo (a Modena) mi sono sempre stati vicini. Questo vorrei ricordarlo perché so che lui ci teneva!", dice Vasco. Per poi concludere: "Last but not least, lui è stato tra i primi ad avere la 'visione' di quello che poi è diventato Modena Park", il mega concerto dei record tenuto da Vasco nel 2017 e aperto proprio da 'Colpa d'Alfredo'. By Adnkronos