Iran, esplosione in principale gasdotto. Teheran: Atto terroristico

Esplosioni provocate da terroristi hanno colpito questa mattina diversi gasdotti nel sud-ovest dell'Iran: lo ha detto alla tv di Stato il direttore del Gas Strategic Center, Saeed Aghli. Diverse esplosioni hanno interessato, nella mattinata di mercoledì, importanti gasdotti nel sud-ovest dell'Iran. Mentre la tensione tra la Repubblica Islamica, Israele e i suoi alleati rimane alta per ...

in principale gasdotto. Teheran: "Atto terroristico" (Di mercoledì 14 febbraio 2024) - Una potentelungo il principale gasdotto dell', la cosidetta "Linea 65" nella provincia di Chaharmahal e Bakhtiari, ha causato un grande incendio e l'interruzione della fornitura di gas all'ovest del Paese. Lo riporta l'emittente Press tv. Si tratta di ''un attacco terroristico, un'azione di sabotaggio'', hanno dichiarato i funzionariiani. L', che si è verificata vicino alla città di Borujen, non ha causato vittime. Saeed Aghli, direttore del centro di controllo della reteiana del gas, ha dichiarato alla televisione di statoiana che un'azione di ''sabotaggio e terrorismo'' ha causato esplosioni lungo diverse aree della linea. By Adnkronos