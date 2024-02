TP-Link Deco X50-5G: modem 5G integrato

Con TP-Link Deco X50-5G, Internet è ultraveloce anche senza linea fissa

Il nuovo dispositivo si connette alle reti mobili 5G per fornire velocità di download fino a 3,4 Gbps: è sufficiente inserire la SIM Card nello slot dedicato per iniziare a navigare. Grazie alla tecnologia WiFi 6 AX3000 e all’Intelligenza Artificiale, TP-Link X50-5G crea un ambiente di rete efficiente, stabile e sicuro in ogni stanza della casa.

TP-Link, azienda leader nella produzione di soluzioni per la connettività, presenta il nuovo Deco X50-5G, l’unità Mesh WiFi 6 AX3000 con modem 5G integrato. Pensato per offrire connettività di rete ultraveloce grazie alle più moderne reti mobili 5G (conservando la compatibilità con i protocolli 4G e 3G), rappresenta la soluzione perfetta per chi vive in zone non raggiunte da infrastrutture di rete cablata ad alte prestazioni. È sufficiente infatti inserire in Deco X50-5G la SIM card di un operatore telefonico attivo sul territorio per iniziare a navigare e sfruttare ogni servizio di rete con qualsiasi dispositivo connesso: computer, smartphone, smart Tv, tablet, console giochi, elettrodomestici per la smart home… Grazie al modem 5G integrato, alla connettività Wi-Fi 6 e all’avanzata tecnologia Mesh messa a punto da TP-Link, si potrà godere di una rete efficiente, stabile e performante in tutta la casa.

Plug and Play, mai più vincoli

Anche laddove disponibile, attivare una rete broadband tradizionale che richieda la presenza di una linea fissa e di un collegamento in fibra è spesso costoso, richiede l’attesa di tempi tecnici non sempre brevi e la sottoscrizione di un contratto a volte di lunga durata. Fattori spesso non in linea con le esigenze di chi desidera attivare velocemente un accesso a Internet per la propria abitazione, o portare una connessione stabile presso la propria casa vacanze o ancora avere una connessione temporanea per attività come temporary shop o in un locale affittato solo per un breve periodo. Al contrario, Deco X50-5G assicura l’attivazione di una rete dati ad alte prestazioni in un batter d’occhio e senza vincoli: basta inserire una SIM card per godere fin da subito di una connessione ad alta velocità. L’unità Deco può essere spostata ovunque ci sia una presa di corrente, offrendo la massima flessibilità di connessione.

Tecnologia 5G: massima velocità, minima latenza

Quinta generazione di rete mobile, la tecnologia 5G aumenta notevolmente la velocità di download. Il nuovo Deco X50-5G di TP-Link raggiunge fino a 3,4 Gbps di velocità massima in download e tempi di latenza ridotti a 1 ms, per rispondere alle esigenze di connessione attuali e future di qualsiasi utente. Sarà così possibile fruire al meglio di video e musica in streaming, gaming online e contenuti AR/VR senza timore di congestionare la rete.1

WiFi 6 Dual band AX3000 per il massimo dell’intrattenimento

Equipaggiato con tecnologia WiFi 6, Deco X50-5G offre fino a 3 Gbps di velocità wireless per poter fruire contemporaneamente di streaming video fluidi, download rapidi e gaming online. In confronto ai sistemi Mesh WiFi 5 a 4-stream, Deco X50-5G è fino al 250% più veloce grazie al canale a 160 Mhz, che raddoppia l’ampiezza di banda e l’effettiva velocità di scambio dati.2

Un segnale migliore per connessioni più efficienti

Grazie alla porta Ethernet da 2,5 Gigabit, Deco X50-5G fornisce connessioni affidabili e ultraveloci per ogni tipo di dispositivo connesso via cavo. Quando è impostato come router 5G/4G, entrambe le porte Ethernet possono essere utilizzate come punti di accesso a banda larga di backup. Non è tutto, due connettori dedicati permettono l’uso di antenne esterne per una miglior ricezione del segnale radio 5G/4G, per le massime performance.

Più dispositivi connessi e maggior copertura del segnale

Deco X50-5G è compatibile con tutti i prodotti della gamma Deco, per creare una perfetta rete WiFi Mesh. Infatti, sarà possibile ampliare la copertura del segnale wireless semplicemente aggiungendo più unità mesh Deco alla propria rete. Grazie alla tecnologia integrata AI-Roaming, Deco X50-5G sfrutta avanzati algoritmi e innovative capacità di autoapprendimento per assicurare la presenza di un segnale WiFi stabile e veloce in tutta la casa. Una singola unità Deco X50-5G offre un raggio di copertura di 230 metri quadrati e può connettere oltre 150 dispositivi. Così si potrà godere di una rete stabile e veloce in ogni ambiente, anche in garage e scantinati.

Tecnologia Mesh basata sull'intelligenza artificiale

La tecnologia Mesh integrata basata sull’AI regola in modo intelligente il traffico dati, riuscendo ad apprendere le caratteristiche dei singoli ambienti connessi ed i rispettivi carichi di rete. Grazie agli algoritmi AI avanzati e alla tecnologia di autoapprendimento, i dispositivi client verranno indirizzati verso l’unità mesh che offre le prestazioni più elevate, in modo fluido e privo di cadute di segnale.3

Massima sicurezza con WPA3 e HomeShield

Grazie alla crittografia WPA3 e a TP-Link HomeShield, Deco X50-5G è fra le soluzioni WiFi Mesh più sicure sul mercato, capace di mettere al riparo la rete da ogni attacco informatico.

TP-Link HomeShield garantisce il blocco di contenuti inappropriati e, grazie alla funzione di Parental Control, consente di impostare dei limiti al tempo di connessione per gli utenti più sensibili. I servizi Quality of Service (QoS) e Network Protection permettono di mantenere la rete efficiente e sicura. Tramite l’app Deco è possibile visualizzare report completi relativi alle statistiche di utilizzo della rete, informazioni preziose per ottimizzare le performance del proprio network.

Caratteristiche principali

Connessione a banda-larga ultraveloce - Supporta tecnologia 5G Sub-6 GHz che aumenta la velocità di download fino a 3.4Gbps 1

Connessioni ultra-reattive - Il 5G offre connessioni altamente reattive con una latenza di solo 1 ms 1

Wi-Fi 6 AX3000 - 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz)

Connessione cablata multi-gigabit - 1× Porta 2.5 Gbps + 2× Porte Gigabit

Tecnologia Mesh - Connessioni Wi-Fi senza interruzioni in ogni stanza

Connettività flessibile - Crea una rete Wi-Fi partendo da connettività 4G, 5G o linea fissa

Plug & Play - Crea una rete mesh in modo semplice e veloce

TP-Link HomeShield - Protegge la rete e i dispositivi connessi, dispone di funzionalità di Parental Control e real-time loT security

Setup semplificato - Configurazione e gestione semplice con l’app TP-Link Deco

Disponibilità e prezzi

TP-Link Deco X50-5G è già disponibile sullo

store ufficiale Amazon

dell’azienda con un prezzo al pubblico di 399.99 euro ed entro la primavera 2024 sarà in vendita anche presso le migliori catene retail.